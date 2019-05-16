Путин показал екатеринбуржцам дорогу к храму

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17 мая, пятница  |  Последнее обновление — 00:27  |  vz.ru
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Новому президенту Украины будет чем заняться. Еще пять лет назад страна обладала неплохой промышленностью, уцелевшей даже после развала СССР. Но Евромайдан оставил от десятков ведущих предприятий одни руины, деградировали целые отрасли. Какими оказались крупнейшие промышленные потери Украины за последние годы?  Подробности...
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Трамп ради Путина проигнорировал закон о санкциях за Скрипаля

Трамп всеми способами демонстрирует Путину свою готовность к диалогуФото: Kevin Lamarque/Reuters
Американские власти признали, что сознательно заморозили введение новых санкций против России в надежде на улучшение отношений. Именно так можно расшифровать объяснение, которое дала конгрессменам заместитель госсекретаря США. Администрация Трампа теперь уже не скрывает своих намерений, потому что может себе позволить не обращать внимания на требования Конгресса ужесточить санкции. Подробности...
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Трагедия «Суперджета» обнажила провалы в подготовке гражданских летчиков

«Практическая подготовка идет на тренажерах, на самолете очень мало тренировок», – сетует Виктор ДолбиловФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Проверка навыков техники пилотирования на тренажерах и тотальная экономия авиакомпаний на обучении летчиков привели к системному кризису в гражданской авиации России. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из слов главного инспектора Инспекции безопасности полетов Ульяновского высшего авиационного училища Виктора Долбилова. Он рассказал газете ВЗГЛЯД о проблемах подготовки пилотов. Подробности...
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Зеленский добился тайных договоренностей с Порошенко

Владимиру Зеленскому постепенно становится не до шутокФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Политическая ситуация на Украине стремительно меняется. Верховная рада приняла решение, еще вчера казавшееся невозможным. Украинский парламент назначил на 20 мая дату вступления Владимира Зеленского в должность, и это имеет для нового президента страны важнейшее значение. Получит ли Зеленский реальную власть и пойдет ли на роспуск Рады? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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«Народ-богоносец» и «Сияющий град на холме»

Андрей Бабицкий, журналист
Владимиру Познеру стоило бы знать, что «народ-богоносец» – это совсем не плохо. Это не народ, который спесиво указывает другим, как надо жить. Он просто несет Бога в собственном сердце. Подробности...
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Иммунитет против «хорового сноса заборов»

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Люди могут спорить и активно протестовать против строительства храмов, памятников Сталину или пенсионной реформы. Однако вся эта общественно-политическая жизнь стоит на железобетонном основании – все должно быть по закону. Подробности...
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Свердловская буза – это гормональное

Дмитрий Ольшанский, публицист
Там, где есть церковь – там всегда цветники, скамейки, всякие милые туи и очень часто детская площадка, а то даже и книжная лавка, и непременно, извините, сортир. Но есть кое-что, чего нет в этих церковных садах. Подробности...
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            Путин показал екатеринбуржцам дорогу к храму

            Волнения в Екатеринбурге сразу же попытались политизировать   16 мая 2019, 22:52
            Фото: Елена Мормоль/ТАСС
            Текст: Петр Акопов

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            Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Екатеринбурге, где уже несколько дней проходят митинги из-за планируемого возведения церкви в одном из центральных городских парков. Президент предложил провести опрос среди местных жителей – что и будет вскоре сделано. Но из уральской истории нужно сделать и важные политические выводы.

            Протесты против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге стали самой обсуждаемой новостью последних дней. После того, как недовольные планами по строительству церкви снесли заграждения вокруг будущей стройки, ситуация стала стремительно накаляться. Площадку пришлось охранять ОМОНу, а протестные акции стали собирать по несколько тысяч человек, получив мощную поддержку со стороны либеральной общественности и прессы, которая стала подавать происходящее чуть ли не как начало уральского Майдана.

            Потому что ведь не только «Не хотим храм, руки прочь от нашего парка!», но и «Кто не скачет, тот за храм». Речь не шла уже о том, что храм займет небольшую часть парка: дело представляли так, будто людей лишают единственного зеленого участка в центре мегаполиса. Потом стали распространять слухи, что храм якобы является частью крупного девелоперского проекта и нужен лишь для его «прикрытия». Власть призывали уступить, не вспоминая при этом, что за последние годы это был уже третий участок под строительство храма, а от двух других отказались под давлением все той же «возмущенной общественности».

            В кавычках – потому что речь идет не о реальной широкой общественности Екатеринбурга, а о небольшой, но активной его части, которая в принципе против самой идеи возведения нового храма. Подобные ситуации происходят и в Москве, где в разных частях города при строительстве очередного храма возникают группы активистов, немалая часть которых, как потом выясняется, не имеет никакого отношения к местным жителям. Но это все же политизированная столица. И поэтому понятна реакция Владимира Путина, когда на медиафоруме ОНФ в четверг его спросили о екатеринбургских протестах.

            Сначала президент даже переспросил: «Протестуют против чего?.. Они безбожники?» А потом рассказал о своем удивлении:

            «Вы знаете, я об этом услышал, и то мельком, только вчера, немножко даже удивился, не понял, что там происходит. Это ваша чисто региональная история. Как правило, люди просят, чтобы храм построили, а здесь кто-то возражает. Но все имеют право на собственное мнение. И если речь идет о жителях этого микрорайона, то, безусловно, нужно это мнение учесть. Если речь идет не о записных активистах, которые из Москвы приехали для того, чтобы пошуметь и себя попиарить, а если речь идет о местных жителях, то, конечно, этого нельзя не учитывать. Храм должен объединять людей, а не разъединять. Поэтому с обеих сторон нужны какие-то шаги, чтобы решить этот вопрос в интересах всех людей, которые там реально проживают. Есть простой способ – провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству».

            По его словам, при этом нужно учесть мнение и интересы этого меньшинства.

            «Нужно не перетягивать канаты, не ругаться друг с другом, а сесть и договориться. А городские власти, региональные власти должны заниматься именно этим: найти оптимальное для проживающих там людей решение».

            Казалось бы, президент говорит совершенно банальные вещи – нужно опираться на мнение людей. И городские власти уже сообщили, что проведут такой опрос. Виноваты ли они в том, что не провели его раньше? Так проводили же, но кто из противников поверит в их честность? У них свои опросы. Так что придется сейчас проводить специальный опрос жителей центра Екатеринбурга, точнее, того района, в котором должен быть простроен храм.

            Конечно, изначально сложно было представить, что придется проводить опрос горожан на тему строительства главного собора города – нужно это делать или нет? Понятно, что по-настоящему воцерковленных православных у нас немного. Но при всех опросах абсолютное большинство называет себя православными. И странно было бы, если бы они проголосовали против храма. Да, тут важно и место строительства: многие из противников стройки говорят о том, что они не против храма в принципе, но против того, чтобы он был в парке.

            Сейчас небольшая, но активная часть общественности настроена не дать построить церковь. Ну так это уже похоже на осознанный вызов. При этом понятно, что протестной энергии политически радикальной части общества нужен выход, и она найдет его в той или иной форме.

            Для того, чтобы не митинговать узким кругом «профессиональных революционеров», нужны резонансные общественные поводы, связанные, например, с экологией. Недавняя история с протестами в Архангельске вокруг строительства мусороперерабатывающего предприятия не была толком приватизирована отечественными поклонниками Майдана. Но было видно, как им хотелось погреть руки на недовольстве местных граждан.

            И хотя процент носителей радикальных оппозиционных идей крайне мал, для показательных акций, маршей или пикетов этого достаточно. Тем более если к ним удается привлечь обычных граждан, возмущенных какой-нибудь очередной историей про «наш парк забирают». Ну а дальше – «кто не скачет» и «Екатеринбург как ласточка революции».

            Предотвращать подобные острые ситуации власти должны еще на местном уровне, пока проблему не перевели в политическую плоскость. Как только это происходит, это уже становится не только предметом внимания федерального центра, но им же и «лечится». Но как раз в том, чтобы минимизировать возможности для политических спекуляций, и состоит одна из важных функций местной власти – что городской, что региональной.

            Им нужно не бояться брать на себя ответственность, говорить с людьми, даже с теми, кто явно предубежден и настроен против, чтобы если не переубедить их, то как минимум понимать, что сделал все для нейтрализации потенциальной провокации. В данном случае, понимая, с кем имеешь дело, нужно было не только проводить общественные слушания (хотя они и показывали поддержку идеи строительства), но и широко оповещать горожан об их результатах, подробно говорить и о планах реновации всего парка, то есть вести работу на упреждение. Нужно было проводить не формальное обсуждение для утверждения проекта, а максимально широкое, открытое, подробное.

            Понятно, что это могло и не предотвратить акции протеста, но уж точно сделало бы ответ на них более быстрым и грамотным.

            Еще одним важным уроком является и напоминание о том, что у нас все еще непростительно слабо местное самоуправление, и на уровне района, и на уровне города. Депутатский корпус должен формироваться не из ставленников городской администрации и не из богатых и влиятельных бизнесменов, а из местных жителей, тех активистов, кто реально пользуется уважением своих соседей. Тогда никто не сможет выдавать себя за представителей местного населения. И ни гастролерам-спекулянтам, ни городским сумасшедшим просто нечего будет делать ни в парке, ни в храме.


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