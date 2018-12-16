Взгляд
19 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 23:31  |  vz.ru
Разделы

Российскому Каспию поможет только флот

В прошлом году грузооборот всех наших портов Каспийского бассейна составил ничтожные 4,8 млн тоннФото: Матыцин Валерий/ТАСС
Перебазирование боевого состава Каспийской флотилии из Астраханской области в Дагестан подтверждает высокую значимость Каспийского моря для геополитических интересов страны. Но укрепление оборонной мощи на этом рубеже пока что не сопровождается экономическими успехами, хотя они явно сопутствуют нашим соседям. Почему российскому Каспию хронически не везет? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему на Гаити вдруг вспомнили про Путина

Демонстранты в столице Гаити несли портреты ПутинаФото: JEAN MARC HERVE ABELARD/EPA/ТАСС
Появление в ходе демонстраций протеста, которыми была охвачена карибская Республика Гаити, призывов о помощи, обращенных к Владимиру Путину, привлекло внимание многих как смешная деталь – где Гаити, а где Россия. Но на самом деле это более чем интересный феномен – имя Путина уже стало главным символом антиамериканского протеста и сопротивления атлантическому миропорядку.  Подробности...
Перейти а раздел…

«Новая церковь» Украины придумала молодежные каноны

Пока глава ПЦУ Епифаний решает «проблему скамеек», его прихожане устраивают рейдерские захваты храмов канонической церквиФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Свежеиспеченная «Православная церковь Украины» решила ослабить дресс-код, разрешив женщинам заходить в храмы с обнаженной головой, утверждает киевская печать. Молиться прихожане теперь будут не стоя, а сидя, и на украинском языке. Раскольники надеются таким образом заманить в свои храмы молодежь. Но есть подозрения, что в итоге они и молодых не заманят, и старушек отпугнут. Подробности...
Перейти а раздел…

Чем закончится ссора Израиля и Польши

Польша запрещает на своей территории публично говорить о массовом участии поляков в ХолокостеФото: Kacper Pempel/Reuters
Две очень гордые столицы – Иерусалим и Варшава – поссорились насмерть из-за фразы, впервые прозвучавшей еще в 1970-е годы. Будущий премьер Израиля Шамир тогда позволил себе заявить: «Поляки впитали антисемитизм с молоком матери». Теперь это оскорбительное изречение повторил шеф МИДа Кац, соратник премьера Нетаньяху. В ответ оскорбленный премьер Польши Моравецкий отменил свой визит в Иерусалим. Подробности...
Перейти а раздел…

России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
Перейти а раздел…

Молдавия – новая красная линия геополитического фронта

Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Для правых – неважно, находятся они во власти или в оппозиции – Москва является воплощением вселенского зла, и свою политику они строят исходя из этой аксиомы. Практически все молдавские правые политики – это такой коллективный Порошенко. Подробности...

Либеральная тусовка у Совка

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
На полумертвую в 89-м страну натягивают костюм хеллуинного монстра и заставляют этого монстра бояться. И сейчас, дескать, может проснуться и тяпнуть до полусмерти, а тогда – вообще не подходите близко, соотечественники, страшно! Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Мадуро адски не пoвезлo, но он уже улыбается

Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
Мадурo всегда предпoчитал диалoг – и сегoдня эта тактика срабатывает: путч захлебнулся, незадачливый гoре-президент Гуайдo записывает видеoрoлики из свoей квартиры, превратившись в пoсмешище для всей Венесуэлы. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
    Перейти а раздел…

    Кто заплатит за российский лимузин Aurus

    Как понимать феминисток

    Обсуждение: 14 комментариев

    В борьбе с «Северным потоком – 2» США пошли по пути Гитлера

    Обсуждение: 19 комментариев
      Перейти а раздел…

      Российские VIP-лимузины «Кортеж» теперь будут собирать и в Эмиратах

      Российские авто премиум-класса «Кортеж» будут собирать в Эмиратах под брендом Aurus. Соглашение Минпромторга с партнерами из ОАЭ подписано 18 февраля, в день мировой премьеры этого VIP-лимузина на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби
      Подробности...

      Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи

      После продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран Владимир Путин приехал в четверг вечером в спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе
      Подробности...

      День влюбленных в разных странах мира празднуют по-разному

      14 февраля по всему миру отмечается День святого Валентина или День всех влюблённых. Смысл праздника заключается в том, чтобы подарить любимому человеку некий подарок в виде цветов, конфет или игрушек в форме красного сердечка – известнейшего символа любви
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Умер автор термина «глобальное потепление» Уоллес Брокер. А вы верите в глобальное потепление?
        • Да

        • Нет

        Кому в скандале с программой «Кто хочет стать миллионером?» вы верите больше?
        • Илье Беру

        • Александру Друзю

        • Не верю обоим

        Получат ли идеи феминизма массовую поддержку в России?
        • Никогда не получат

        • Да, через 10 лет

        • Да, через 20 лет

        • Это уже давно произошло

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Мать Скрипаля заявила в полицию о его пропаже
          Крупнейший банк Дании решил прекратить работу в РоссииЛидер террористов впал в кому после взрыва в СирииЭксперты расценили изменение выборного законодательства как «либерализацию»Суд отказался оправдывать бывшую жену Джигарханяна
          В Москве назвали главного виновника проблем на всем Ближнем ВостокеНа Украине запретили еще 19 российских книгРоссия направила Британии ноту протеста из-за новых материалов СМИ по делу СкрипалейОксана Пушкина призвала «недалеких мужиков» не навязывать женщинам «роль инкубатора»
          Украину обвинили во вмешательстве во внутренние дела СШАУкраина заявила о применении Россией «неизвестного лазерного оружия» в ДонбассеМеждународный совет РСПП решил обратиться к Бастрыкину по поводу КалвиАлиса Аршавина написала на мужа заявление в ФСБ

          Главная тема


          Куда уходит добытое в России золото

          вероятный противник


          ВМФ РФ «непрерывно отслеживает» американский эсминец в Черном море

          неполиткорректная косметика


          Угольные маски для лица на Западе сочли расистскими

          лакомый кусочек


          Американским спецслужбам предложили поискать ракеты от С-400 на дне Ла-Манша

          Видео

          «достойно сопротивлялись»


          В Испании восхвалили принимавшую участие в блокаде Ленинграда «Голубую дивизию»

          специальный репортаж


          В Териберке побеждают мусорного Левиафана

          собственная добыча


          Конкурент Порошенко обещает изгнать Россию с газового рынка

          ядерные державы


          Как России относиться к обострению отношений Индии и Пакистана

          Союзное государство


          Путин и Лукашенко готовы идти к объединению

          Кто здесь власть?


          Михаил Рогожников: Почему русским не нравится демократия

          Боевой гендер


          Анна Долгарева: Женщина на войне и феминизм

          Американский социализм


          Дмитрий Дробницкий: Победить Трампа сможет только левый политик

          на ваш взгляд


          Умер автор термина «глобальное потепление» Уоллес Брокер. А вы верите в глобальное потепление?

          «Новая церковь» Украины придумала молодежные каноны

          Пока глава ПЦУ Епифаний решает «проблему скамеек», его прихожане устраивают рейдерские захваты храмов канонической церкви   19 февраля 2019, 14:02
          Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
          Текст: Александр Колпаков,
          Олег Москвин

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Свежеиспеченная «Православная церковь Украины» решила ослабить дресс-код, разрешив женщинам заходить в храмы с обнаженной головой, утверждает киевская печать. Молиться прихожане теперь будут не стоя, а сидя, и на украинском языке. Раскольники надеются таким образом заманить в свои храмы молодежь. Но есть подозрения, что в итоге они и молодых не заманят, и старушек отпугнут.

          В «Православной церкви Украины» (ПЦУ) решили упразднить часть старых привычных правил поведения в храмах, пишет в понедельник украинское издание «Обозреватель». Изменения коснутся как языка богослужения, так и дресс-кода прихожан. Дьякон новой структуры Михаил Омелян заявил изданию, что отныне на первый план выходит именно человек, пришедший в храм, а не то, как и в чем он идет.

          В частности, женщинам в храм можно будет зайти без платка (головного убора), и вообще прихожанам разрешат приходить в джинсах или в другой свободной одежде. Еще одно нововведение – в храмах поставят скамейки, как это принято у католиков и протестантов.

          Впрочем, само руководство «ПЦУ» пока о таких новшествах не объявляло. Однако информация киевского издания кажется правдоподобной, потому что ранее на подобные новшества уже намекал «митрополит всея Украины» Епифаний. При этом он прямо говорил, что подобные меры нацелены в первую очередь на молодежь, которая до сих пор редко заходит в храмы.

          Ранее «патриарх всея Украины» самозванец Филарет тоже разрешил вести богослужения на украинском языке – по желанию общины.

          Профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (Москва) Владислав Петрушко напомнил, что еще в канонах упоминается, что мужчина не должен носить женской одежды, женщина – мужской. «Этим и вызвано такое негативное отношение к женщинам в брюках в храме, хотя запрет на самом деле условный, не жесткий», – пояснил церковный историк. Канонические правила прежде всего касались трансвеститов, полагает Петрушко. Главная задача – быть одетым так, чтобы не отвлекать внимание молящихся своим вызывающим видом – «поэтому в данном случае речь идет, скорее, о традиции».

          «Сидеть никому никогда не возбранялось, это в канонах не прописано», – заявил Петрушко.

          Кроме того, есть моменты службы, когда разрешается сидеть, например, кафизмы Псалтири. Название «кафизма» переводится с греческого как сидение. «В принципе, сидеть во время богослужения допустимо», – резюмировал историк.

          Напомним, что в православной традиции до 6-го века н.э. допускалось сидеть в храмах даже на полу, но затем укоренилось стояние в храмах «перед лицом Бога». В то же время по стенам храмов всегда размещались скамьи для тех, кто устал либо болен.

          В современных храмах Греции и во многих русских монастырях обыкновенно есть специальные деревянные сидения вдоль стен – «стасидии», а в некоторых – скамьи, наподобие тех, что стоят в католических соборах. Хотя и католики, по большей части, мессу слушают стоя.

          Что касается дресс-кода, то он соответствует рекомендациям апостола Павла (Новый завет, «Деяния Апостолов», глава 11, стихи 6–8):

          «Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется; а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается».

          Стоит напомнить, что во времена Павла повсеместно было принято, чтобы замужние женщины покрывали себя, и только языческие жрицы демонстративно ходили без покрывала, да к тому же еще и брили головы.

          Если человек почувствует необходимость посещать храм, он постарается соответствовать облику прихожан, если же он просто заглянул из любопытства, делать ему замечание неуместно, напоминает Петрушко. По его мнению, Епифаний рискует растерять вообще всю паству – и пожилых людей от себя отвадит, и подрастающее поколение все равно не придет:

          «Это попытка омолодить ПЦУ, заигрывание с молодым вином. Но надо учитывать, что на Украине большинство верующих настроены достаточно консервативно – поэтому Епифаний на вопросе о внешнем виде молящихся больше потеряет, чем приобретет».

          Там, где община хочет, чтобы служба шла либо на украинском языке, либо на украинизированной версии церковнославянского языка – так уже и сейчас происходит, напомнил Петрушко: «Многие люди понимают, что церковнославянский язык не тождествен русскому и влияния «страны-агрессора» здесь нет».

          Киевские эксперты тоже сомневаются, что новой структуре удастся заманить молодежь такими простыми методами.

          «Ко всякой реформе в церкви нужно относиться очень и очень осторожно. Даже не семь, а двадцать семь раз надо отмерить, прежде чем что-то менять, – сказал газете ВЗГЛЯД директор украинского Института трансформации общества Олег Соскин. – Кроме того, будут лавочки или не будут, от этого веры не прибавится».

          По его мнению, увлечение внешней стороной реформирования отражает личность Епифания (Думенко). «Епифаний еще очень молодой. Понятно, что он появился как предстоятель церкви только благодаря патриарху Филарету», – напоминает Соскин.

          В целом Соскин весьма скептично относится к первым шагам главы ПЦУ. «Епифаний начинает неправильную линию вести, ни с кем не советуется, не собирает богословов, знатоков, которые могли бы его чему-то правильному научить», – посетовал он. «Епифанию надо ездить по епархиям, собирать крестные ходы, он же монах. Надо перечитать труды тех, кто был митрополитами и патриархами, а не заниматься бытовыми делами».

          Хотя об этом речь пока не зашла, Соскин также заранее не советует Епифанию «лезть в юлианский календарь», переходить на григорианский: «Все это неправильно. Не надо заниматься внешними формами и клише. Увлечение внешними формами и желание привлечь с их помощью кого-то в храм опасно само по себе. Можно доувлекаться, что потом вообще до гей-браков дойти».

          В понедельник стало известно, что сторонники «новой украинской церкви» захватили храм канонической Украинской православной церкви в Волынской области. «Активисты» проникли даже в алтарь, где провели «ревизию», – сообщается на официальном сайте УПЦ. Причем полиция на действия рейдеров никак не реагировала, говорится в сообщении. Нападения «патриотов Украины» были зафиксированы не только на Западе страны.

          В субботу вандалы осквернили и попытались поджечь храм Вознесения Господня канонической УПЦ в Кривом Роге (Днепропетровская область). «Возгоранию и серьезным повреждениям подверглись центральные входные двери и надвратная икона Вознесения Господня, – сообщили в Криворожской епархии УПЦ. – Также сделаны надписи на стенах «14/88», которые имеют прямое отношение к лозунгам радикальных нацистских движений». Впрочем, СБУ уже в понедельник вечером объявила, что в поджогах она подозревает происки российских спецслужб.

          В понедельник вечером президент Украины Петр Порошенко объявил в Twitter, что 320 приходов канонической УПЦ перешли в ПЦУ. По его словам, за один месяц перешло больше, чем за пять лет. В УПЦ же ранее отмечали, что только 0,2% священников церкви перешли в ПЦУ.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............