СБУ объяснила поджоги храмов УПЦ происками ФСБ

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что нападения и поджоги канонической УПЦ на территории Украины организовали российские спецслужбы.

«Наши в кавычках друзья «за поребриком» прибегают к совершению противоправных деяний в отношении культовых сооружений Украинской православной церкви Московского патриархата. На сегодня у нас нет оснований считать, что в этом замешаны представители этой церкви, скажу откровенно. Скорее, наоборот, у нас есть информация о том, что ставится задание запугивать совершением каких-то акций экстремистского характера в отношении культовых сооружений, запугивать представителей УПЦ МП, чтобы их реакция, так сказать, выглядела более естественной», – сказал Грицак, передает «Страна.ua».

По его словам, нападения на храмы были организованы с территории неподконтрольного Киеву Донбасса и «по согласованию с ФСБ».

Глава спецслужбы сообщил, что организаторами поджога церкви в Запорожье 16 февраля были сотрудники Министерства госбезопасности ДНР – бывший главный редактор одного из запорожских интернет-изданий Артем Тимченко и уроженец Запорожья Андрей Кузьменко.

Представитель Украины при международных организациях Игорь Прокопчук тоже заявил, что за поджогами храмов стоят российские спецслужбы.

«Российские спецслужбы, в том числе те, которые находятся в оккупированных районах Донбасса, начали процесс вербовки украинских граждан для проведения поджогов религиозных объектов, используемых приходами Московского патриархата на Украине», – сказал Прокопчук.

Он добавил, что спецслужбы дают инструкции для проведения поджогов и предлагают финансовое вознаграждение за эту деятельность.

Напомним, за последние несколько недель на Украине зафиксировано множество нападений и поджогов храмов каноничной УПЦ: в Николаевской области, в Одесской области и в других регионах страны.