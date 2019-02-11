В Николаевской области храм УПЦ подожгли коктейлем Молотова

В Николаевской области неизвестные подожгли храм канонической Украинской православной церкви, об этом сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.

«В ночь с 9 на 10 февраля 2019 был совершен поджог храма Святого Мученика Ильи в селе Зеленый Яр Доманевского района Николаевской области», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте отдела.

По этим данным, злоумышленники выбили окно в церкви и бросили бутылку с зажигательной смесью, только по случайному стечению обстоятельств огонь погас, не охватив все здание целиком.

«В церкви были выбиты и повреждены стекла, сгорела занавеска и повреждены две ковровые дорожки на полу, стены покрылись копотью, иконы и полотенца на иконах почернели от гари», – отмечается в сообщении.

Перед поджогом неизвестные отключили сигнализацию и видеокамеры от электропитания, поэтому эти средства не сработали.

Отмечается, что деревянный крест, находящийся перед зданием, они также пытались вырвать из земли, но не смогли. По словам местных жителей, пожарные подтвердили факт поджога.

Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл осудил захваты храмов УПЦ и вмешательство политических сил в религиозную жизнь на Украине.