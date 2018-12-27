Вандалы осквернили храм УПЦ в Одесской области

Неизвестные устроили погром в храме канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Семеновка Одесской области, сообщила депутат областного совета Ирина Ковалиш.

«В ночь на 26 декабря совершено нападение на храм в селе Семеновка Белгород-Днестровского района. Неизвестные устроили погром, украли пожертвования и осквернили церковное помещение», – написала Ковалиш в Facebook.

Он уточнила, что это не первое нападение на храмы УПЦ в Белгород-Днестровском районе. С 2014 года уже было пять таких случаев, и ни разу вандалы не были найдены.

В августе украинские радикалы напали на священнослужителя около храма Московского патриархата в центре Одессы.

В июле в Одессе неизвестные осквернили храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) святой мученицы Татьяны. До этого злоумышленники ограбили храм УПЦ МП в честь Донской иконы Божией Матери, расположенный на Западном кладбище Одессы.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион выражал мнение, что после получения автокефалии на Украине с большой долей вероятности начнется передел церковной собственности.