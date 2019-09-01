Константинополь передал русские приходы во Франции митрополиту Галльскому

Русские приходы во Франции переданы в ведение митрополита Галльского Эммануила после того, как Синод Константинопольской церкви вывел из своей патриархии архиепископа Хариупольского Иоанна – правящего архиерея Западноевропейского экзархата русских приходов.

Прелатом приходской церкви святого Александра Невского в Париже Синод назначил профессора университета Алексея Струве, передает ТАСС.

Настоятелями собора в последние десятилетия были правящие архиереи.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Константинопольский патриархат выдал отпускную грамоту архиепископу Иоанну (Реннето) – главе русского экзархата Западной Европы, распущенного Синодом Константинополя в прошлом году.

Русский экзархат отказался подчиняться и отверг требование о самороспуске. Синод Русской православной церкви решил создать западноевропейский экзархат.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД