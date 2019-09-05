Американскую фармкомпанию обвинили в «подсаживании» людей на наркотики

Производитель опиоидного обезболивающего оксикодон компания Purdue Pharma в точности осознавала, что подсаживала американских пациентов на препарат, вызывая у тысяч людей зависимость, утверждает Fox News.

По внутренним документам Purdue Pharma, на сотрудников отдела продаж оказывалось давление с целью продать как можно больше таблеток, невзирая на риск, отмечает телеканал, передает «ИноТВ».

При этом компания, начиная продавать препарат, утверждала, что лекарство вызывает меньшую зависимость, чем другие опиоидные средства, в компании осознавали это, но продолжали врать покупателям.

После того, как появились данные о том, что в результате употребления оксикодона люди начали становиться наркоманами, Purdue Pharma начала стыдить своих клиентов, называя их «уголовниками-дегенератами», отмечает канал.

Владельцы компании семья Саклер «сказочно разбогатели» на этом бизнесе, подчеркивает Fox News.

«Судя по всему, компания предложила мировое соглашение: чтобы разобраться со всеми выдвинутыми против неё исками, Purdue Pharma готова заплатить 12 млрд долларов, из них 3 миллиарда заплатит семья Саклер, которая затем откажется от контроля над Purdue Pharma», – пояснил канал.

После соглашения у Саклеров останется как минимум 1,2 млрд долларов, уточняет Fox News со ссылкой на Bloomberg.

В июне на компанию Johnson&Johnson в США подали многомиллиардный иск. Ее также обвиняли в неверном объяснении врачам рисков употребления ее опиоидных препаратов, манипуляции данных исследований и причастности к эпидемии зависимости, унесшей за 20 лет более 400 тыс. жизней.