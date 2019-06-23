Компанию Johnson&Johnson обвинили в эпидемии опиоидной зависимости в США

В суд Оклахомы подан многомиллиардный иск против фармацевтического гиганта Johnson&Johnson, которую обвиняют в неверном объяснении врачам рисков употребления ее опиоидных препаратов, манипуляции данных исследований и причастности к эпидемии зависимости, унесшей за 20 лет более 400 тыс. жизней.

The Guardian пишет, что расследование прокурора Оклахомы Майка Хантера может ударить по всей фармацевтической промышленности США. Ее подозревают в сговоре и попытках сообща влиять на врачей, чтобы те прописывали больше препаратов, которые вызывают привыкание. Ожидается, что по всей стране может быть подано более 2 тыс. исков, передает «Интерфакс».

Врач, выступающий в качестве свидетеля, заявил, что корпорации ради выгоды пренебрегали данными исследований. Прокурор уверен, что Johnson&Johnson раскручивали идею целой эпидемии невылеченной боли в стране, предлагая победить ее опиоидными препаратами. Так в США появился многомиллиардный рынок обезболивающих, которые содержат наркотики.

Сначала, полагает следствие, этим занялась Purdue Pharma миллиардеров Саклеров, которая создала препарат «ОксиКонтин». Johnson&Johnson и ее фармацевтическое подразделение Janssen изобрела фентанил. Утверждалось, что с ним риск привыкания очень низок, но заявление было заведомо ложным, пишет The Guardian.

В июле 2018 года сообщалось, что суд присяжных Сент-Луиса (штат Миссури) обязал корпорацию Johnson&Johnson выплатить 4,69 млрд долларов женщинам, у которых в результате использования детской присыпки Baby Powder якобы развился рак яичников.