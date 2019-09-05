Путин анонсировал обсуждение вопроса сохранения лесных богатств

Вопрос сбережения лесных богатств Дальнего Востока требует отдельного рассмотрения, поэтому он будет обсуждаться на заседании Госсовета, заявил президент Владимир Путин.

«Что касается сбережения и рачительного использования лесных богатств, это важнейшая тема. И планируем отдельно рассмотреть ее в масштабах всей страны на специальном заседании Государственного совета», – цитирует РИА «Новости» президента.

По его словам, особое внимание при развитии Дальнего Востока будет уделено увеличению экспорта продукции глубокой переработки.

«Это также наша принципиальная позиция, на которую мы хотели обратить внимание отечественных и зарубежных инвесторов, резидентов ТОРов и Свободного порта «Владивосток», – отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что экспортные пошлины на лес-кругляк будут увеличены, однако будут созданы все благоприятные условия для тех, кто готов вкладываться в мощности по переработке леса.

«В такой же логике – преференции и поддержка в обмен на глубокую переработку – будем последовательно двигаться и по другим направлениям, включая морские ресурсы и полезные ископаемые», – добавил он.

Между тем врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Михаил Клинов отметил, что ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке стабилизировалась.

По его словам, суммарная площадь пожаров достигала 3 млн гектаров в сутки, а сейчас она сократилась до 270 тыс. гектаров

«Обстановка была очень сложная, но ее удалось стабилизировать благодаря привлечению всех резервов, которые есть у Рослесхоза, работе МЧС и Минобороны», – сказал Клинов.

Он отметил, что режим ЧС регионального масштаба остается действовать только в Красноярском крае. Иркутская область сняла режим полностью, в Якутии ЧС сохраняется только в одном районе.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в России горят миллионы гектаров леса из-за сухих гроз, жары и отсутствия дождей, и разбиралась, почему борьбу с пожарами начали так поздно, а не после того, как были замечены первые признаки возгорания.