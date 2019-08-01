Лесным пожарам установят новые границы

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1 августа, четверг  |  Последнее обновление — 19:29  |  vz.ru
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«Нафтогаз» Украины признал Крым российским

Украинский «Нафтогаз» назвал сумму отступных за КрымФото: Jaap Arriens/Zuma/Global look Press
Украинский «Нафтогаз» подал иск к России на 5,2 млрд долларов. В эту сумму он оценил утраченное в Крыму имущество – месторождения, буровые установки, подземные хранилища. Этот процесс очень важен для руководства «Нафтогаза». Однако украинские юристы, подавая в Гаагский суд иск к России, не учли один важный внешнеполитический момент. Подробности...
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Вину русских за гибель Варшавы оценивают не с той стороны

Общее число жертв Варшавского восстания польские историки со временем снизили с 200 до 150 тысячФото: Bundesarchiv/Wikipedia
Ровно 75 лет назад началось Варшавское восстание. В связи с этим в Польше будет сказано много недобрых слов в адрес России и русских. По мнению польского правительства, именно мы ответственны за то, что сотни тысяч варшавян были убиты, а их город почти полностью разрушен. Претензии к Советской армии в этом смысле безосновательны. Но это, к сожалению, не означает того, что русские непричастны к польской трагедии. Подробности...
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Атака летающих американских тараканов на Сочи пока не тянет на диверсию

«Эти насекомые считаются опасными вредителями, так как переносят инфекции и могут вызвать аллергию», – стращают сочинцыФото: Hans Lang/Global Look Press
В российских СМИ регулярно появляются сообщения об экзотических и опасных животных, попавших в страну случайно – с грузами из тропических стран. Но скорпионы в клубнике, змеи в бананах и разнообразные вредители в цветах не могут похвастаться той реакцией, которую вызвало появление огромных американских летающих тараканов в Сочи. Что грозит главному курорту России? Подробности...
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C-400 в Турции уже раскрыли главный недостаток F-35

Самолет-невидимка F-35 оказался вполне себе заметен для русских зениток С-400Фото: U.S. Air Force/Samuel King Jr.
Поставка российских комплексов С-400 в Турцию приносит неожиданный эффект. В США предложили Анкаре выключать «Триумфы» на время полетов новейших истребителей F-35. Там боятся, что системы ПВО не только передадут Москве коды «свой-чужой», но и будут следить за перемещениями авиации НАТО. Выходит, самый современный «самолет-невидимка» пятого поколения США не такой уж и малозаметный? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Либералы плюс националисты равно новый интернационал

Андрей Бабицкий, журналист
Вовсе не новая Россия является наследницей советской системы, как в этом пытаются убедить окружающих господа либералы. Прочнейшая нить преемственности связывает СССР как раз с ними – сразу по множеству параметров. Подробности...
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Так кто же начал Вторую мировую войну

Владимир Можегов, публицист
Вопреки распространенным заблуждениям, в большой европейской войне были заинтересованы не только и не столько немцы, сколько прежде всего англичане и американцы, опасающиеся роста могущества Германии и России. Подробности...
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Уличные выступления в России стали природным явлением

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия – и общество, и элиты, и государство – освобождается от восприятия уличных протестов как судьбоносного инструмента влияния на власть, просто потому, что те раз за разом демонстрируют свою неэффективность. Подробности...
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              Лесным пожарам установят новые границы

              Против лесных пожаров в Сибири решили принять экстренные меры   1 августа 2019, 18:00
              Фото: МЧС РФ/РИА «Новости»
              Текст: Олег Исайченко

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              Вся Сибирь затянута дымом от лесных пожаров, на борьбу с ними брошена армия, а свою помощь по тушению лесов предложили даже американцы. Для борьбы с пожарами планируют вызывать искусственные осадки, а правительство пересмотрит подходы к тушению лесов, чтобы не допускать задымления городов. Но, несмотря на сложность обстановки в сибирских регионах, в целом ситуация с пожарами в лесном фонде сейчас лучше, чем в прошлом году.

              Борьбу с лесными пожарами в Сибири возглавил глава российского правительства. Дмитрий Медведев вылетел в Красноярск, где изучил ситуацию на месте. Ее он назвал сложной. Были приняты и первые решения: Медведев поручил подготовить предложения по увеличению числа лесных инспекторов и созданию лесопожарного центра. Кроме того, МЧС, Минобороны и регионы получат из резервного фонда средства для борьбы со стихией и защиты жизни россиян.

              Также планируется усилить группировку сил, задействованных на тушении пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии. В дополнение к этим мерам будут предприняты и другие. Так, на сайте ФБУ «Авиалесоохрана» сообщили, что в Красноярском крае и Иркутской области будут вызывать искусственные осадки для борьбы с лесными пожарами. Для этого вылетел специальный самолет-зондировщик Ан-26. Привлечены и правоохранительные органы: Следственный комитет и МВД проверят возможность «намеренного создания лесных пожаров как способа сокрытия незаконной заготовки древесины».

              Сейчас в стране горят миллионы гектаров леса. Причина возникновения огня – сухие грозы, жара и отсутствие дождей. С огнем борются в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии, Забайкалье и Якутии. Самый популярный вопрос, который задают люди в соцсетях – почему борьбу с пожарами начали так поздно, а не после того, как были замечены первые признаки возгораний? Есть ряд причин.

              Дело в том, что горят леса в так называемых зонах контроля. Это, как правило, труднодоступные и удаленные территории. Там пожары не тушат – они не угрожают поселениям и объектам экономики. А борьба с огнем в таких зонах экономически нецелесообразна: затраты на тушение превысят прогнозируемый вред. В этих «зонах контроля» в Красноярском крае сосредоточено 99% всех пожаров, а в Иркутской области - 80% пожаров.

              Сейчас правительство намерено пересмотреть границы этих зон, чтобы не только исключить вероятность перехода лесных пожаров на населенные пункты, но и предотвратить их задымление. 

              Стоит отметить, что «зоны контроля» (или зоны пассивной охраны) – это не изобретение последних лет, они были и в советское время. Тогда они составляли лишь около 20% лесного фонда, а сегодня – 54%. Такой более чем двукратный рост объясняется снижением общей экономической активности в некоторых районах страны.

              Опасны ли лесные пожары в этих «зонах контроля»?

              Директор Института леса РАН Андрей Сирин объяснил газете ВЗГЛЯД, что подобные возгорания «логичнее оставить как естественный процесс, потому что пожары для лесных зон – это нормально». Он отметил, что решение пересмотреть границы «зон контроля» связано с необходимостью четко определить, где нужно прилагать максимум усилий для тушения пожара, а где не нужно, чтобы не тратить лишние средства и не рисковать людьми.

              «Нужно проанализировать, насколько они логично установлены. Нужна некая оптимизация усилий», – добавил Сирин, отметив, что любые дополнительные меры обеспечат большую безопасность населению и стабилизируют ситуацию.

              Эксперт также подчеркнул, что средства массовой информации подогревают интерес россиян к лесным пожарам, однако не пишут, что тушение «зон контроля» не только затратно и трудоемко, но и опасно для людей. «Почему-то в СМИ не звучит, что пожары в удаленных регионах можно тушить только с воздуха и это означает переброску туда людей, пожарных. А это риск. Так стоит ли рисковать людьми ради отдаленных регионов? Там нет населения, нет инфраструктуры», – подчеркнул Сирин.

              Проблема лесных пожаров актуальна не только для России, она существует во всем мире. Это очевидно из карты пожаров, которую создает организация Global Forest Watch Fires. С огнем в «зонах контроля» за границей тоже не борются, а дают лесу выгореть. И хотя лесные пожары – это обычное природное явление, на ситуацию влияют и факторы климатических изменений. Так, немецкий ученый Йоханн Георг Гольдаммер, руководитель Центра глобального мониторинга пожаров во Фрайбурге, рассказал, что сами по себе лесные пожары необходимы для обновления леса. Однако сложность заключается в том, что,

              в отличие от прошлых эпох, когда было время на естественную регенерацию лесов в 100–200 лет, сегодня из-за деятельности человека этого времени уже нет. 

              Но винить природу во всем не стоит. Замдиректора НИИ лесоводства и механизации Андрей Филипчук заявил газете ВЗГЛЯД, что лесные пожары, в том числе и в отдаленных районах, зачастую происходят все же по вине самих людей. «Скорее всего, тут возможно неосторожное обращение с огнем в лесу. «Зоны контроля» – это дикие зоны, которые труднодоступны. Но туда ходят грибники, ягодники, охотники, рыболовы, туристы», – пояснил эксперт.

              В России отмечается очень интересный фактор, который характерен в целом для всех стран мира – такие крупные пожары возникают не каждый год, а с определенной цикличностью в 5–10 лет. «Вспомните в европейской части России тяжелый 2010 год, как раз прошло девять лет, теперь Сибирь», – сказал эксперт. Филипчук считает, что ситуация с пожарами в России ничуть не хуже, чем в зарубежных странах. Так, из-за жаркого и сухого климата в Европе страдает Средиземноморье: «И там достаточно часто бывают крупные по площади пожары. Что касается средней полосы Европы и северной полосы – там пожары бывают редко. Мы также помним ситуацию в Калифорнии в прошлом году, когда в Америке были очень большие пожары и погибли люди. Сгорели населенные пункты целиком и полностью, достаточно много пожаров было в Канаде. Там не всегда видно статистику причин возгорания, но масштабы пожаров превышают наши», – сказал Филипчук.

              Он отметил, что самые большие площади пожаров наблюдаются в Африке – там горит трава и кустарник. «И вчера как раз Рослесхоз заказывал у нас статистику по разным странам, мы посмотрели, что там происходит – до 200 млн гектаров в год горит. На лесную площадь приходится примерно 15%, то есть от 20 до 25 млн гектаров», – добавил эксперт.

              Что касается России, то, несмотря на сложность ситуации в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области, в целом ситуация с пожарами в лесном фонде сейчас лучше, чем в прошлом году.

              Так, на 1 августа 2019 площадь земель лесного фонда, пройденная пожарами с начала пожароопасного периода составила 6,997 млн га. На 1 августа прошлого года было 7,297 млн га. То есть в этом году от пожаров пострадало на 300 тыс. га меньше, чем годом ранее.

              По мнению экспертов, поддержать положительную динамику и улучшить ее поможет лесопожарный центр, о создании которого заявил Медведев. Центр будет заниматься мониторингом, профилактикой и вопросами своевременного принятия оперативных мер по тушению лесных пожаров. «Прежде всего будет создана система контроля за лесными пожарами: предупреждение и информирование. Также будет создана система по тушению. Эти и все другие меры в поручениях Медведева как раз позволят улучшить работу по предупреждению и ликвидации пожаров», – резюмировал Сирин.

              А тем временем СМИ со ссылкой на источники в Минобороны уже сообщили, что очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке планируется потушить за пять суток.

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