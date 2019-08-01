В Минобороны назвали срок ликвидации пожаров в Сибири

Очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке планируется потушить за пять суток, пишут российские СМИ со ссылкой на источники в Министерстве обороны России.

Источники «Известий» сообщили, что полеты авиационная группировка начнет выполнять уже 1 августа с 10.00 по местному времени (06.00 мск).

Военные рассчитывают потушить очаги пожаров за пять суток, но не исключено, что срок работ будет увеличен, добавили источники.

Лесные пожары в России охватили порядка 3 млн га. В пяти регионах России введен режим чрезвычайной ситуации. Президент Владимир Путин поручил Минобороны подключиться к борьбе со стихией.