Какие леса в России охраняют от пожара?

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«Нафтогаз» Украины признал Крым российским

Украинский «Нафтогаз» назвал сумму отступных за КрымФото: Jaap Arriens/Zuma/Global look Press
Украинский «Нафтогаз» подал иск к России на 5,2 млрд долларов. В эту сумму он оценил утраченное в Крыму имущество – месторождения, буровые установки, подземные хранилища. Этот процесс очень важен для руководства «Нафтогаза». Однако украинские юристы, подавая в Гаагский суд иск к России, не учли один важный внешнеполитический момент. Подробности...
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Вину русских за гибель Варшавы оценивают не с той стороны

Общее число жертв Варшавского восстания польские историки со временем снизили с 200 до 150 тысячФото: Bundesarchiv/Wikipedia
Ровно 75 лет назад началось Варшавское восстание. В связи с этим в Польше будет сказано много недобрых слов в адрес России и русских. По мнению польского правительства, именно мы ответственны за то, что сотни тысяч варшавян были убиты, а их город почти полностью разрушен. Претензии к Советской армии в этом смысле безосновательны. Но это, к сожалению, не означает того, что русские непричастны к польской трагедии. Подробности...
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Атака летающих американских тараканов на Сочи пока не тянет на диверсию

«Эти насекомые считаются опасными вредителями, так как переносят инфекции и могут вызвать аллергию», – стращают сочинцыФото: Hans Lang/Global Look Press
В российских СМИ регулярно появляются сообщения об экзотических и опасных животных, попавших в страну случайно – с грузами из тропических стран. Но скорпионы в клубнике, змеи в бананах и разнообразные вредители в цветах не могут похвастаться той реакцией, которую вызвало появление огромных американских летающих тараканов в Сочи. Что грозит главному курорту России? Подробности...
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C-400 в Турции уже раскрыли главный недостаток F-35

Самолет-невидимка F-35 оказался вполне себе заметен для русских зениток С-400Фото: U.S. Air Force/Samuel King Jr.
Поставка российских комплексов С-400 в Турцию приносит неожиданный эффект. В США предложили Анкаре выключать «Триумфы» на время полетов новейших истребителей F-35.Там боятся, что системы ПВО не только передадут Москве коды «свой-чужой», но и будут следить за перемещениями авиации НАТО. Выходит, самый современный «самолет-невидимка» пятого поколения США не такой уж и малозаметный? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Либералы плюс националисты равно новый интернационал

Андрей Бабицкий, журналист
Вовсе не новая Россия является наследницей советской системы, как в этом пытаются убедить окружающих господа либералы. Прочнейшая нить преемственности связывает СССР как раз с ними – сразу по множеству параметров. Подробности...
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Так кто же начал Вторую мировую войну

Владимир Можегов, публицист
Вопреки распространенным заблуждениям, в большой европейской войне были заинтересованы не только и не столько немцы, сколько прежде всего англичане и американцы, опасающиеся роста могущества Германии и России. Подробности...
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Уличные выступления в России стали природным явлением

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия – и общество, и элиты, и государство – освобождается от восприятия уличных протестов как судьбоносного инструмента влияния на власть, просто потому, что те раз за разом демонстрируют свою неэффективность. Подробности...
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              Какие леса в России охраняют от пожара?

              		   1 августа 2019, 14:00
              Фото: Rafael Marchante/Reuters
              Текст: Алексей Яковлев

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              Сейчас тушат только те леса, которые позволяют пожару создать угрозу населенным пунктам или объектам инфраструктуры.

              Действующий Лесной кодекс делит все российские леса на несколько зон. Условно их можно разделить на два типа: охраняемые активно и пассивно. К первым относятся густонаселенные территории, различные природные парки, заповедники, а также леса, расположенные вокруг них (потому что пожары там угрожают людям и экономике) – эти области находятся под жестким мониторингом со стороны МЧС. Вторые называются «зонами контроля». Там пожары официально можно не тушить. Пожарные отслеживают очаги возгорания со спутника, затем собирается региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Она должна оценить соразмерность ущерба от пожаров с количеством денег, которых потребует тушение.

              К примеру, в начале июля такая комиссия при правительстве Красноярского края решила не тушить сразу 20 пожаров, объяснив это двумя факторами: тем, что пожары не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, а также тем, что затраты на тушение (85 млн рублей) сильно превысят ущерб от сгоревших деревьев (1,2 млн). То есть если денег надо слишком много, то никакого тушения не будет. 

              К началу августа площадь пожаров в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока достигла 1,8 млн гектаров. И 1,7 млн из них было решено не тушить. В результате дым от пожаров достиг сразу нескольких крупных городов, а в Новосибирске, Алтайском крае и Кузбассе пришлось ввести режим «черного неба», то есть обязать промышленные предприятия снизить уровень выбросов в атмосферу. 

              Вскоре премьер-министру Дмитрию Медведеву пришлось говорить о пересмотре ныне существующих «зон контроля», которые не учитывают вреда от задымлений и ущерба для отдельно взятых поселков, расположенных там. 

              «Зоны контроля»

              Официально они появились в России в 2015 году, после выхода соответствующего приказа Минприроды, но по факту в тех или иных формах «активные» и «пассивные» зоны существовали и ранее. К пассивно охраняемым всегда относили труднодоступные места, куда нет дорог, добраться по земле невозможно, а самолетом может быть нерентабельно – особенно если площадь пожаров уже разрослась и пришлось бы «гонять» слишком много бортов. Кроме того, при идеальном раскладе там не должно быть предприятий, многочисленных городков и поселков, а также лесозаготовок. В 2014 году был опубликован проект, в котором содержались конкретные критерии, по которым те или иные леса можно было бы отнести к «зонам контроля» или к другим категориям – например, есть ли там объекты сельского хозяйства, ведут ли там охоту, есть ли там тропы и как много. В некоторых регионах эти правила даже стали применять, но не без проблем.

              В СССР была подобная практика, леса тоже делили на активно и пассивно охраняемые. Первые, причем их было около 70%, были «под колпаком» пожарных, ко вторым внимания было гораздо меньше. Космического мониторинга, конечно, никакого не было – как правило, мелкие пожары могли заметить пилоты местных авиалиний или санитарных самолетов, и они уже сообщали о ЧС в центр. Тушить пытались практически все и всеми возможными силами – в том числе с помощью военных, парашютистов, которых забрасывали в труднодоступные регионы, и даже с привлечением рабочих местных предприятий.

              В 90-е годы власти пытались продолжить подобную практику. К 1999 году «неконтролируемых» лесов в России было всего 22%, однако на эту – тоже немаленькую – часть никто тогда не смотрел вообще ниоткуда: ни с местных авиалиний, число которых сократилось, ни тем более из космоса. Это, а также слабая инфраструктура на местах, и могло привести к едва ли не самым масштабным лесным пожарам в российской истории. В 2003 году в Сибири выгорело 20 млн гектаров леса, огромное количество углекислого газа попало в атмосферу. 

              В итоге смотреть за «слепыми зонами» в России стали только с 2005 года, когда Рослесхоз запустил информационную систему дистанционного мониторинга. Сейчас «зоны контроля» занимают 54% российских лесов. То есть теперь пожары там всегда видят, но не всегда тушат.

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