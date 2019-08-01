Медведев дал поручения по повышению эффективности борьбы с пожарами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал ряд поручений, направленных на повышение эффективности борьбы с лесными пожарами.

Медведев поручил Минприроды и Минфину до 5 августа предоставить предложения по увеличению числа государственных лесных инспекторов, передает РИА «Новости».

МЧС, Минприроды и властям Сибири и Дальнего Востока до 30 августа поручено представить предложения по созданию лесопожарного центра.

Кроме того, премьер поручил представить в кабмин к 3 августа предложения о выделении МЧС, Минобороны и регионам средств резервного фонда на тушение пожаров.

Также Медведев сообщил, что поручил МЧС, Минобороны и Минпророды усилить группировку сил, задействованных на тушении пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.

Генеральной прокуратуре, Следственному комитету и МВД премьер поручил проверить возможность «намеренного создания лесных пожаров, как способа сокрытия незаконной заготовки древесины».

Напомним, в среду Медведев на совещании в Красноярске заявил, что из резервного фонда правительства будут выделены дополнительные средства на усиление группировки по борьбе с лесными пожарами в Сибири.