Малайзия начала переговоры о покупке МиГ-35

Малайзия ведет с Россией переговоры о возможной закупке МиГ-35 в обмен на ранее приобретенные устаревшие модели, заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад.

«Кредит был бы очень полезным, но нужно учитывать, чтобы проценты по кредиту были невысокими, как и выплаты. Старые самолеты сложно продать, поэтому мы должны всерьез рассматривать предложение, согласно которому можно было бы вернуть старые самолеты», – передает РИА «Новости» слова премьера Малайзии.

«Пока это программа. Были переговоры, но не с российским правительством, а с компаниями. Мы изучаем их предложение по возвращению старых МиГ и закупке новых моделей МиГ-35, но даже в этом случае нам придется выплатить большую сумму. А Малайзия не та страна, которая тратит много денег на оборону, только 2% бюджета, а 35% на образование. Переговоры продолжаются», – сказал Мохамад.

Напомним, в марте глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь представил Мохамаду многофункиональный истребитель пятого поколения Су-57, а также Су-35 и МиГ-35.

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