Суд Киргизии признал законным арест Атамбаева

Бишкекский городской суд признал законным задержание и арест экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

Защита Атамбаева обжаловала решение Первомайского районного суда Бишкека о законности задержания экс-главы государства, а также о продлении его ареста до 26 октября, передает РИА «Новости».

«Суд наши жалобы не удовлетворил, признал задержание и арест законными», – заявил Слесарев.

Ранее Атамбаев стал фигурантом двух уголовных дел, связанных с проведением незаконных сделок. Также бывшего президента обвинили в убийстве, захвате заложников и других тяжких преступлениях. Также его заподозрили в незаконном обогащении.

Напомним, Атамбаева задержали 8 августа в резиденции в селе Кой-Таш после операции, которая продолжалась почти сутки и привела к столкновениям силовиков с его сторонниками.