Атамбаева обвинили в ряде особо тяжких преступлений

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева обвинили в убийстве, захвате заложников и других особо тяжких преступлениях, сообщил глава управления Генеральной прокуратуры по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.

«Атамбаеву вручены уведомления по ряду особо тяжких преступлений, таких, как организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти», – заявил он, передает РИА «Новости».

По законам Киргизии, Атамбаеву грозит пожизненное заключение.

Ранее во вторник руководитель Госкомитета Нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев обвинил бывшего президента республики в подготовке государственного переворота.

Атамбаев был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. После этого в центре Бишкека произошли столкновения между силовиками и сторонниками бывшего президента Киргизии. В итоге столицу Киргизии взяли под контрольсиловики.