Силовики установили контроль над столицей Киргизии

Обстановка в столице Киргизии «стабилизировалась» и «полностью контролируется» силами правопорядка, сообщили в ГУВД Бишкека.

По словам представителя киргизского главка, «ситуация стабилизировалась, все службы работают в штатном режиме». По его данным, в настоящее время обстановка в Бишкеке спокойная и «полностью контролируется» силами правопорядка, передает ТАСС.

В четверг бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали после повторной операции силовиков, после чего он был доставлен в здание МВД в Бишкеке на допрос.

Тем временем около тысячи его сторонников направились в Бишкек от пригородной резиденции Атамбаева. В четверг вечером в центре Бишкека произошли столкновения между силовиками и сторонниками бывшего президента Киргизии.

В среду попытка задержания Атамбаева провалилась, при этом от огнестрельного ранения погиб один киргизский спецназовец. К операции по задержанию Атамбаева были привлечены несколько тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о политической ситуации в Киргизии в связи с попытками задержания Атамбаева.