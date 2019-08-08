Атамбаева доставили на допрос

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева доставили в главное следственное управление МВД республики для допроса, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Его доставили в наше следственное управление. Здесь он будет допрошен», – передает слова представителя ведомства РИА «Новости».

Атамбаева задержали в четверг после повторной операции правоохранительных органов в его доме. В среду попытка задержания не привела к успеху – в столкновениях со сторонниками экс-президента погиб спецназовец.

После задержания Атамбаева в четверг его сторонники попытались заблокировать путь машине силовиков, в которой он находился.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в связи с последними событиями Атамбаев, который ранее подозревался по целому ряду статей, будет обвиняемым в совершении тяжкого преступления.