В центре Бишкека слышны выстрелы и взрывы

В центральной части столицы Киргизии Бишкеке слышны выстрелы и взрывы, силовики разгоняют сторонников экс-президента республики Алмазбека Атамбаева, которые пытаются прорваться в центр города.

Спецназ использует светошумовые гранаты, передает ТАСС.

Протестующие пытаются войти в центр Бишкека с разных направлений. СМИ сообщает, что сторонники Атамбаева сейчас сконцентрировалась на южной окраине города, туда же направлены силы правопорядка.

Ранее сообщалось, что сторонников Атамбаева оттеснили с центральной площади столицы Ала-Тоо.

Перед этим стало известно, что в Бишкек от пригородной резиденции Атамбаева направились около тысячи его сторонников, которые ранее пытались помешать его задержанию.

Атамбаева задержали в четверг после повторной операции силовиков. В среду попытка задержания провалилась, при этом от огнестрельного ранения погиб один спецназовец.

Экс-президент Киргизии был доставлен в здание МВД в Бишкеке на допрос.