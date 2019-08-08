Силовики вытеснили сторонников Атамбаева с центральной площади Бишкека

Сотрудники правоохранительных органов Киргизии вытеснили с площади Ала-Тоо в Бишкеке сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

На площади и прилегающих к ней улицах не осталось сторонников бывшего киргизского лидера, передает ТАСС.

Атамбаева задержали в четверг после повторной операции правоохранительных органов. Он был доставлен в здание МВД в Бишкеке на допрос.

Сообщалось, что около 1 тыс. сторонников Атамбаева выдвинулись от резиденции в Бишкек. Ранее они пытались помешать задержанию экс-президента. Силовики начали разгон сторонников Атамбаева.

В Киргизию в четверг вечером прибыл премьер России Дмитрий Медведев.