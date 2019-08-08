Премьер России Дмитрий Медведев прибыл в Киргизию на заседание Евразийского межправительственного совета в городе Чолпон-Ата.

Ожидается его отдельная встреча с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, а также с премьером Белоруссии Сергеем Румасом, премьером Армении Николом Пашиняном и премьером Киргизии Мухамметкалыем Абылгазиевым. По окончании программы он отправится на международный музыкальный фестиваль Tengri Music 2019, передает ТАСС.

«В повестке встречи (глав правительств стран ЕАЭС) – актуальные вопросы интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, развития наднационального регулирования в рамках ЕАЭС. Приоритетное внимание предполагается уделить формированию общего финансового рынка Союза и проработке перспективных инициатив в области промышленности и цифровой экономики», – сообщили в пресс-службе правительства.

Ожидается подписание ряда соглашений, а также утверждение Концепции трансграничного информационного обмена в рамках ЕАЭС.

Визит Медведева проходит на фоне ситуации с задержанием в Киргизии экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Напомним, Атамбаева задержали в четверг после повторной операции правоохранительных органов. В среду попытка задержания провалилась. Экс-президента доставили для допроса в Бишкек. Он будет обвиняемым в совершении тяжкого преступления.

В Бишкек направились около тысячи его сторонников.