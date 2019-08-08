Силовики начали разгон сторонников Атамбаева с центральной площади Бишкека

Сотрудники правоохранительных органов Киргизии оттесняют сторонников экс-президента республики Алмазбека Атамбаева, собравшихся на центральной площади столицы.

Силовики используют светошумовые гранаты, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Бишкек от пригородной резиденции Атамбаева направились около 1 тыс. его сторонников. Ранее они пытались помешать его задержанию.

Атамбаева задержали в четверг после повторной операции правоохранительных органов. В среду попытка задержания провалилась, погиб один спецназовец, десятки людей пострадали.

Экс-президент Киргизии доставлен в здание МВД в Бишкеке, его допросят. Он будет обвиняемым в совершении тяжкого преступления.

В Киргизию в четверг вечером также прибыл премьер России Дмитрий Медведев.