В Бишкек направились около 1 тыс. сторонников Атамбаева

Около 1 тыс. сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева следуют из его резиденции в селе Кой-Таш в Бишкек, сообщил член политсовета Социал-демократической партии Киргизии Адиль Турдукулов.

«Со стороны Кой-Таша в Бишкек спускаются около тысячи человек», – передает его слова РИА «Новости».

Очевидцы подтверждают эту информацию. По их словам, люди из Кой-Таша выдвигаются в Бишкек на машинах и на маршрутках, а некоторые даже решили идти пешком.

В то же время ситуация возле здания МВД страны, куда ранее доставили Атамбаева для допроса, абсолютно спокойная, сторонников экс-президента нет. У ворот стоят несколько десятков журналистов.

Напомним, Атамбаева задержали в четверг после повторной операции правоохранительных органов. В среду попытка задержания провалилась – сторонники отбились от спецназовцев, один из силовиков погиб.

После задержания Атамбаева в четверг его сторонники попытались заблокировать путь машине силовиков, в которой он находился.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев теперь будет обвиняемым в совершении тяжкого преступления.