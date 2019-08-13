Атамбаева обвинили в подготовке госпереворота в Киргизии

Руководитель Госкомитета Нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев обвинил бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева в подготовке государственного переворота.

«Атамбаеву нужна была кровь, я это открыто заявляю! Ему нужна была кровь для проведения госпереворота», – заявил Опумбаев, передает РИА «Новости».

Он добавил, что экс-президент подготовился к столкновениям в своей резиденции. В его доме нашли склад оружия, в том числе снайперские винтовки, пистолеты, ружья. Также третий этаж дома Атамбаева был укреплен как военный бункер – с дзотами и боевыми точками для длительной обороны.

Опумбаев уточнил, что боец спецназа при штурме резиденции Атамбаева был убит именно из оружия экс-президента, передает ТАСС.

Напомним, сам Атамбаев признался журналистам, что стрелял во время попытки его задержания.

Атамбаев был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. После этого в центре Бишкека произошли столкновения между силовиками и сторонниками бывшего президента Киргизии. В итоге столицу Киргизии взяли под контроль силовики.