На Атамбаева возбудили два новых дела

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев стал фигурантом двух новых уголовных дел, рассказал адвокат бывшего главы республики Сергей Слесарев.

«Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в причастности к двум незаконным сделкам с земельными участками», – передает ТАСС слова Слесарева.

Ранее Атамбаева обвинили в убийстве, захвате заложников и других особо тяжких преступлениях. Руководитель госкомитета нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев также обвинил бывшего президента в подготовке госпереворота.

Атамбаева задержали 8 августа в резиденции в селе Кой-Таш после операции, которая продолжалась почти сутки и привела к столкновениям силовиков с его сторонниками.

Напомним, в среду Атамбаеву вручили уведомление в подозрении в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и по делу, связанному со зданием группы «Форум».