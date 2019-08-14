Атамбаева обвинили в еще двух преступлениях

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Какой ущерб наносит Крыму украинская водная блокада

Потери сельского хозяйства Крыма из-за отсутствия воды составляют миллиарды рублей в годФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Украина в очередной раз заявила, что не намерена открывать Северо-Крымский канал, чтобы по нему днепровская вода попадала на территорию полуострова. Водная блокада со стороны Украины продолжается уже пять лет, нанося ущерб как экологии, так и сельскому хозяйству Крыма. Тем не менее, сейчас на полуострове урожаи пшеницы и винограда выше, чем до 2014 года.  Подробности...
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«Взрыв российского Skyfall» выявил некомпетентность разведки США

Разведка США вводит Трампа в заблуждениеФото: Минобороны России/Youtube
Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Позже с аналогичным заявлением выступил Дональд Трамп, добавив, что у Вашингтона есть «более продвинутые технологии», чем у Москвы. Эксперты считают, что президента США могли намеренно ввести в заблуждение.  Подробности...
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Россия забывает о священности великих побед

На российских памятниках все чаще стали изображать иностранных солдат или вражеское вооружениеФото: Валерий Ветелкин
Ольга Бузова назвала себя блокадницей, а в амурском поселке на памятнике погибшим в Великой Отечественной изобразили силуэты американских солдат. Новости о подобных событиях стали появляться в последнее время слишком часто. Чем вызвана эта историческая безграмотность и столь неуважительное отношение к памяти о великой войне? Подробности...
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Майдан в Гонконге подошел к опасной черте

Блокирование работы аэропорта ставит вопрос финансового благополучия Гонконга ребром и вынуждает Китай к крайним мерамФото: Thomas Peter/Reuters
Международный аэропорт Гонконга захвачен оппозицией. В заложники взят журналист. Пекин направляет войска к границам мятежного города, на улицы которого вышли до двух миллионов сторонников оппозиции. Что происходит в одном из главных финансовых центров мира, вмешиваться во внутренние дела которого правительство Китая не имеет права?  Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Битва, происходившая у нас, но без нашего участия

Сергей Зацаринный, писатель
Общая история, многовековое соседство – при желании это может стать почвой для сотрудничества. А может быть причиной конфронтации и взаимных претензий. Все зависит от точки зрения. Подробности...

Лебедь, рак и щука как символы протеста

Алексей Алешковский, сценарист
В любой прекрасной России будущего окажутся свои проблемы и свои недовольные: люди стремятся к идеалам, которым сами соответствовать не в состоянии. Да и идеалы у всех принципиально разные. Подробности...
Обсуждение: 101 комментарий

«Победа добра» закончится капитуляцией России

Дмитрий Ольшанский, публицист
При «плохой» власти есть триста поводов для недовольства и триста способов его выразить, а при власти «хорошей» – разговор будет короткий. Не будьте наивными клиентами. Подробности...
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

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          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

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          • Отдыхать

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              Атамбаева обвинили в еще двух преступлениях

              14 августа 2019, 14:32

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев получил уведомления о подозрении по еще двум эпизодам нарушения законодательства страны, сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

              «Атамбаеву вручено уведомление в подозрении в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и по делу, связанному со зданием группы «Форум», – передает его слова ТАСС.

              Речь идет о проведенной несколько лет назад китайской компанией TBEA модернизации. Деньги на это были выделены китайской стороной. Фигурантом дела о коррупции также является экс-премьер республики Сапар Исаков.

              В то же время о махинациях с перерегистрацией прав на владение зданием промышленной группы «Форум» ранее не сообщалось. Атамбаев является фактическим владельцем здания в Бишкеке. После задержания бывшего президента по решению суда оно было опечатано.

              Между тем, в правозащитной организации «Центр по предупреждению пыток» сообщили, что Атамбаев не жалуется на условия содержания в СИЗО Госкомитета нацбезопасности, передает РИА «Новости».

              Представитель центра сообщил, что в среду директор «Центра по предупреждению пыток» Нурдин Сулайманов вместе с главой Чуйского представительства организации Мирланом Жакыповым посетили СИЗО, где содержится экс-глава республики.

              «Каких-либо жалоб на действия администрации следственного изолятора, а также следственных органов не высказывал», – заявил представитель центра.

              Он добавил, что сейчас Атамбаев содержится один в двухместной камере, трижды в день врачи измеряют у него артериальное давление.

              «Экс-президент выразил просьбу о содействии в решении вопроса об отключении освещения в камере в ночное время и закрывании двери камеры для возможности выспаться в полной мере», – отметили в центре.

              Указывается, что руководству Госкомитета направлены соответствующие рекомендации.

              Напомним, ранее Атамбаева обвинили в убийстве, захвате заложников и других особо тяжких преступлениях.

              Руководитель госкомитета нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев также обвинил бывшего президента в подготовке госпереворота.

              Атамбаева задержали 8 августа в резиденции в селе Кой-Таш после операции, которая продолжалась почти сутки и привела к столкновениям силовиков с его сторонниками.


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