Атамбаева обвинили в еще двух преступлениях

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев получил уведомления о подозрении по еще двум эпизодам нарушения законодательства страны, сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

«Атамбаеву вручено уведомление в подозрении в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и по делу, связанному со зданием группы «Форум», – передает его слова ТАСС.

Речь идет о проведенной несколько лет назад китайской компанией TBEA модернизации. Деньги на это были выделены китайской стороной. Фигурантом дела о коррупции также является экс-премьер республики Сапар Исаков.

В то же время о махинациях с перерегистрацией прав на владение зданием промышленной группы «Форум» ранее не сообщалось. Атамбаев является фактическим владельцем здания в Бишкеке. После задержания бывшего президента по решению суда оно было опечатано.

Между тем, в правозащитной организации «Центр по предупреждению пыток» сообщили, что Атамбаев не жалуется на условия содержания в СИЗО Госкомитета нацбезопасности, передает РИА «Новости».

Представитель центра сообщил, что в среду директор «Центра по предупреждению пыток» Нурдин Сулайманов вместе с главой Чуйского представительства организации Мирланом Жакыповым посетили СИЗО, где содержится экс-глава республики.

«Каких-либо жалоб на действия администрации следственного изолятора, а также следственных органов не высказывал», – заявил представитель центра.

Он добавил, что сейчас Атамбаев содержится один в двухместной камере, трижды в день врачи измеряют у него артериальное давление.

«Экс-президент выразил просьбу о содействии в решении вопроса об отключении освещения в камере в ночное время и закрывании двери камеры для возможности выспаться в полной мере», – отметили в центре.

Указывается, что руководству Госкомитета направлены соответствующие рекомендации.

Напомним, ранее Атамбаева обвинили в убийстве, захвате заложников и других особо тяжких преступлениях.

Руководитель госкомитета нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев также обвинил бывшего президента в подготовке госпереворота.

Атамбаева задержали 8 августа в резиденции в селе Кой-Таш после операции, которая продолжалась почти сутки и привела к столкновениям силовиков с его сторонниками.