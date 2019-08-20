Атамбаева заподозрили в незаконном обогащении

Генпрокуратура Киргизии начала досудебное производство в отношении бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева по факту незаконного обогащения.

В сообщении генпрокуратуры Киргизии говорится, что «начато досудебное производство по факту незаконного обогащения бывшего президента», передает ТАСС.

По информации ведомства, на данный момент «в ходе расследования на 120 объектов имущества Атамбаева и его близких родственников наложен арест».

Ранее Атамбаев стал фигурантом двух уголовных дел, связанных с проведением незаконных сделок. Также бывшего президента обвинили в убийстве, захвате заложников и других тяжких преступлениях.

Напомним, Атамбаева задержали 8 августа в резиденции в селе Кой-Таш после операции, которая продолжалась почти сутки и привела к столкновениям силовиков с его сторонниками.