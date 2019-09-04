Маргарита Симоньян и Андрей Медведев обсудили общественный запрос «хватит спорить»

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и журналист Андрей Медведев обратили внимание, что в обществе появился запрос на окончание политических споров.

«Хватит спорить, башни! Вы доспоритесь, плохо кончится». Это из вчерашнего эфира Соловьева», – написала Симоньян в Telegram, имея в виду выступление политолога и военного эксперта Семена Багдасарова.

Главред телеканала отметил, что «думала выпустить маечки RT с этим прекрасным мемом», но боится, что «одни не поймут, о чем речь, другие – просто не поймут».

Ее поддержал Андрей Медведев, отметив, что в обществе действительно назрел запрос на окончание споров.

«Мне думается, что это вообще у очень многих на языке. И не только у, скажем так, консерваторов вроде тебя и меня. Или наших друзей. Даже у людей, которые вообще плевать хотели на политику и просто хотят спокойно жить в России, бизнес вести, детей растить, есть понимание, что без стабильности и понятных правил это вряд ли возможно. А потому «хватит спорить» – это не консервативно-охранительная идея. Это общественный запрос», – написал журналист.