Пожар на плавбазе «Петр Житников» потушили

Спасатели и члены команды потушили пожар, который почти неделю продолжался на плавбазе «Петр Житников» в Охотском море, сообщили в компании-судовладельце «Дальморепродукт».

«Пожар сейчас считается потушенным. Команда зашла в склад тары, где он начался, пролили все содержимое. Запущен капитанский мостик, приборы навигации, проверены двигатели. Утром будет еще одна проверка, если все будет хорошо, судно двинется в Находку», – сообщил ТАСС представитель компании.

Пожар на плавбазе возник 23 сентября в районе острова Итуруп. На борту находились 420 человек, 361 из них эвакуировали рыболовные суда, остальные оставались на борту для продолжения тушения пожара в качестве аварийной бригады. В среду группа тушения пожара на борту была увеличена до 65 человек.

Напомним, в прошлую среду в пресс-службе Росморречфлота собщили, что плавбаза «Петр Житников» в Охотском море, на борту которой вспыхнул и продолжается пожар, остается на ходу. После того, как пожар будет ликвидирован, аварийная команда сможет перегнать судно.