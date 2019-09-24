Из-за пожара с плавбазы «Петр Житников» на Сахалине эвакуировали людей

ГУ МЧС по Сахалинской области сообщило о завершении эвакуации людей со сгоревшей у острова Итуруп плавбазы «Петр Житников».

«На данный момент эвакуация экипажа окончена. Спасенные 363 человека из 419 находившихся на борту были доставлены двумя рыболовными судами на плавбазу «Всеволод Сибирцев», 56 человек остались на судне в качестве аварийной команды для охлаждения переборок и для обеспечения живучести судна», – сказали в МЧС, передает РИА «Новости».

Представитель компании «Доброфлот» – судовладелец «Всеволода Сибирцева», рассказал, что все эвакуированные обеспечены довольствием.

Также сообщается, что эвакуированных на судно «Всеволод Сибирцев» готовы принять компания «Гидрострой» и рыбокомбинат «Островной» на Курилах, заявил представитель компании-судовладельца «Дальморепродукт».

Отмечается, что все снятые с плавбазы моряки чувствуют себя хорошо, обеспечены питанием, при необходимости им могут оказать медпомощь.

Вопрос доставки эвакуированных в порт приписки будет решать судовладелец, а пока рассматривается транспортировка паромом или чартерным авиарейсом.

Ранее в Тихом океане в 40 км от острова Итуруп загорелась плавучая база, пожар был потушен силами экипажа, пострадавших нет.

В данный момент аварийная команда продолжает проливать пострадавшие от огня помещения. По факту пожара Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку.

Ранее сообщалось, что на Сахалине горел торговый центр.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД