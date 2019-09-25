Горящая плавбаза «Петр Житников» осталась на ходу

Плавбаза «Петр Житников» в Охотском море, на борту которой вспыхнул и продолжается пожар, остается на ходу. После того, как пожар будет ликвидирован, аварийная команда сможет перегнать судно, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«Они пока там находятся, в зависимости от решения вопроса с ликвидацией пожара. Если будет решен вопрос, то судовладелец будет принимать решение. Судно ход не потеряло, (чтобы) перегнать его, конечно, потребуется команда. Не думаю, что оно (судно) далеко пойдет, поскольку последствия есть», – сообщает ТАСС со ссылкой представител Росморречфлота, который рассказал о эвакуации аварийной бригады.

Пожар на плавбазе возник 23 сентября в районе острова Итуруп. На борту находились 420 человек, 361 из них эвакуировали рыболовные суда, остальные оставались на борту для продолжения тушения пожара в качестве аварийной бригады. В среду группа тушения пожара на борту была увеличена до 65 человек.