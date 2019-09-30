Британия оказалась в состоянии «постоянной войны» с Россией

Великобритания постоянно находится в состоянии войны в связи с кибератаками со стороны России и других государств, заявил начальник британского штаба обороны генерал Николас Картер.

«Изменяющийся характер боевых действий показывает, что границы между состояниями мира и войны стираются. <...> Все из-за того, что соперничество крупных держав и борьба идей с негосударственными структурами угрожают нам каждый день», – передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph заявление Картера.

Генерал добавил, что основная угроза связана с информационным пространством и исходит с территории России и Китая. При этом Картер пообещал, что Великобритания не оставит действия своих противников без ответа.

В июне появилась информация о многолетних попытках США совершить ряд кибератак на объекты систем управления инфраструктуры в России. О кибератаках на особо важные области российской экономики рассказал также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, допустив при этом гипотетическую возможность кибервойны между США и Россией.

Напомним, 1 августа в армии Соединенного Королевства появилось специализирующееся на ведении информационной войны подразделение, задача которого – воздействовать на общественное мнение и противников государства.

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