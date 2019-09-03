Робот «Федор» освоил дрель на МКС

Антропоморфный робот «Федор», находящийся на Международной космической станции (МКС), поработал с бортовыми инструментами, в том числе электродрелью.

«Провели серию работ с бортовыми инструментами, которые могут понадобиться для внекорабельной деятельности. Работа с электродрелью проходила под постоянным контролем Алексея Николаевича Овчинина», – сказано в Twitter Федора.

Ранее экипаж МКС сообщил, что робот перенесен в корабль «Союз МС-14», на котором он вернется на Землю 7 сентября.

Добрый день! Сегодня провели серию работ с бортовыми инструментами, которые могут понадобиться для внекорабельной деятельности. Работа с электродрелью проходила под постоянным контролем Алексея Николаевича Овчинина pic.twitter.com/TQUGcNnvzA — FEDOR (@FEDOR37516789) 3 сентября 2019 г.

Напомним, летом прошлого года в космическом корабле «Союз МС-09», который был пристыкован к МКС, было обнаружено отверстие. Специально созванная комиссия установила, что дыра была просверлена умышленно. При этом в Роскосмосе заявляли, что не будут торопить комиссию, занимающуюся расследованием появления отверстия от сверла в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09М».

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