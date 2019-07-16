Роскосмос сказал, когда будут известны итоги расследования по «дырке» в «Союзе»

Роскосмос не намерен торопить комиссию, занимающуюся расследованием появления отверстия от сверла в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09М», об этом заявил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

«Итоги будут озвучены тогда, когда занимающаяся этим делом комиссия сделает окончательные выводы. Мы не можем торопить экспертов, поэтому сообщим о результатах, когда заключение будет готово», – сказал Устименко, передает РИА «Новости».

В мае глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация вместе с НАСА не будут разглашать предварительную информацию о расследовании по «дырке» в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».

Летом прошлого года в космическом корабле «Союз МС-09», который был пристыкован к МКС, было обнаружено отверстие. Специально созванная комиссия установила, что дыра была просверлена умышленно.

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