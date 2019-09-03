Вынесен первый приговор участнику беспорядков 27 июля в Москве

Тверской суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы Ивана Подкопаева, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудников полиции на несанкционированной акции в столице 27 июля.

«Суд постановил признать Подкопаева виновным по части 1 статьи 318 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии общего режима», – огласил решение судья Александр Меркулов, передает ТАСС.

Напомним, гособвинение просило для обвиняемого три года и четыре месяца колонии общего режима.

Также во вторник прокурор потребовала для Даниила Беглеца, обвиняемого в нападении на сотрудника спецподразделения полиции 27 июля на несанкционированной акции, три года и два месяца лишения свободы.

Всего по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве арестованы 13 человек, некоторые из них также признали вину.