В отношении Трампа инициировали новую проверку

Конгресс США собирается провести новую проверку в отношении американского президента Дональда Трампа.

По информации источников Washington Post, Комитет по вопросам судопроизводства палаты представителей намерен провести расследование по поводу платы за молчание женщинам, с которыми у президента США, возможно, были любовные связи, передает «Интерфакс».

В октябре в комитете дадут показания те, кто выплачивал средства бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс и экс-модели Playboy Карен Макдугал.

В скандале был замешан Майкл Коэн – бывший личный адвокат Трампа. Его обвинили в том, что он выплачивал деньги Дэниелс и Макдугал в обмен на их молчание о предполагаемых интимных связях с Трампом. При этом выплаты якобы производились в координации c Трампом и по его указанию. Коэна приговорили к трем годам тюрьмы.