Товарооборот между Россией и США продолжил рост в условиях санкций

Объем торговли между Россией и США, несмотря на санкции, планомерно растет, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Планомерно растет двусторонний товарооборот с Америкой. За 2018 год он увеличился на 13%, до 27,5 млрд долларов (24 млрд долларов в 2017 году). Положительная динамика сохраняется и в нынешнем году – за шесть месяцев торговля составила 13,8 млрд долларов», – сказал Антонов в интервью «Известиям».

По мнению посла, несмотря на ужесточение политики США, «американский бизнес демонстрирует намерение остаться на выгодном для них российском рынке», а также проявляет готовность активно участвовать в проводимых в России профильных многосторонних мероприятиях, таких как Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и Восточный экономический форум (ВЭФ).

Кроме того, Антонов отметил рост туристической привлекательности России среди американцев. По его мнению, ярким примером этого стал Чемпионат мира по футболу 2018 года, когда по числу туристов американцы уступили только китайцам.

Дипломат подчеркнул, что существенную часть от общего потока американцев в Россию составляет туризм между Аляской и Дальним Востоком. Посол высказался за восстановление регулярного прямого авиасообщения между Анкориджем на Аляске и городами дальневосточного региона России. Сейчас эти рейсы осуществляются на сезонной основе.

Напомним, в конце июня президент США Дональд Трамп во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Осаке высказал сожаление по поводу недостаточного объема торгово-экономических отношений между странами.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о желании США больше торговать с Россией.

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