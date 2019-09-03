Товарооборот между Россией и США продолжил рост в условиях санкций

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Украинский авиапром обратился к России с последней просьбой

Самый грузоподъемный серийный самолет в мире – Ан-124 «Руслан» – выполняет поистине уникальные задачи, особенно для российских военныхФото: Anton Bannikov/wikipedia
Украинский концерн «Антонов» потребовал от России переименовать новый транспортный самолет, который разрабатывается на базе Ан-124 «Руслан». Дескать, это другой лайнер и маркой «Ан» он именоваться не имеет права. В России не возражают – нам незачем ставить чужой бренд на свой самолет. Важнее другое – развитие одного из самых востребованных транспортных самолетов в мире теперь идет без Украины. Подробности...
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Россию лишили заслуг во Второй мировой войне

Риторика польских лидеров была звонкой, но фальшивойФото: Slawomir Kaminski/Agencja Gazeta/Reuters
Польша обвиняет Россию в отсутствии репараций от Германии. Эстония заявляет, что Вторая мировая война окончилась с развалом СССР. Германия благодарит лишь США за победу над нацизмом на Западе и на Востоке. За волной исторического вранья на праздновании 80-летия начала Второй мировой войны в Варшаве, куда нарочито не была приглашена Россия, стоит четкая стратегия, уверяют эксперты. И сейчас она получила небывалую поддержку. Подробности...
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Что мешает сделать нормой семью с тремя детьми

Владимир Путин с детьми из семьи Шутылевых из Хакасии Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин назвал семью с тремя детьми правильной. Президент уже много раз говорил о необходимости роста рождаемости и важности больших семей. И это на самом деле главная задача для государства и общества. Семья с тремя детьми должна стать нормой, если мы хотим сохранить и развить великую русскую цивилизацию. Подробности...
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Украина сжигает «ядерные мосты» с Россией

Украинцы продвинулись в решении проблемы ядерного топлива, но риски остаются колоссальнымиФото: Дворной Б./ТАСС
На Украине объявили о планах провести до 2024 года модернизацию всех АЭС страны, потратив на это 240 млн долларов. Одна из особенностей проекта – попытка наладить собственное производство оборудования для четырех атомных станций. Киев пытается полностью отказаться от ядерного сотрудничества с Москвой, не обращая внимания даже на то, что спешка в подобном вопросе чревата риском техногенных катастроф. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Поляки продолжают воевать с Россией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сочетание глупости, русофобии и шляхетской гордости привели к тому, что много сделавшая для начала Второй мировой Польша стала ее первой жертвой. Такова историческая правда, в которой Польша не заинтересована. Подробности...

Горькое обаяние американского социализма

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Сегодня быть западным (равно как и западническим) либералом означает быть социалистом. И чем радикальнее, тем лучше. Эта тенденция, пусть и с опозданием, неизбежно возобладает и в России. Подробности...
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На русском Севере ищут себя

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Русский Север притягивает раз за разом тем, что обнажает скрытое: когда день за днем идешь среди ясных линий, прозрачной красоты, длинных туманов – совершенно не остается сил лгать себе. Подробности...
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              Товарооборот между Россией и США продолжил рост в условиях санкций

              3 сентября 2019, 03:57

              Текст: Антон Никитин

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              Объем торговли между Россией и США, несмотря на санкции, планомерно растет, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

              «Планомерно растет двусторонний товарооборот с Америкой. За 2018 год он увеличился на 13%, до 27,5 млрд долларов (24 млрд долларов в 2017 году). Положительная динамика сохраняется и в нынешнем году – за шесть месяцев торговля составила 13,8 млрд долларов», – сказал Антонов в интервью «Известиям».

              По мнению посла, несмотря на ужесточение политики США, «американский бизнес демонстрирует намерение остаться на выгодном для них российском рынке», а также проявляет готовность активно участвовать в проводимых в России профильных многосторонних мероприятиях, таких как Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и Восточный экономический форум (ВЭФ).

              Кроме того, Антонов отметил рост туристической привлекательности России среди американцев. По его мнению, ярким примером этого стал Чемпионат мира по футболу 2018 года, когда по числу туристов американцы уступили только китайцам.

              Дипломат подчеркнул, что существенную часть от общего потока американцев в Россию составляет туризм между Аляской и Дальним Востоком. Посол высказался за восстановление регулярного прямого авиасообщения между Анкориджем на Аляске и городами дальневосточного региона России. Сейчас эти рейсы осуществляются на сезонной основе.

              Напомним, в конце июня президент США Дональд Трамп во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Осаке высказал сожаление по поводу недостаточного объема торгово-экономических отношений между странами.

              Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о желании США больше торговать с Россией.

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