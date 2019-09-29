Марин Ле Пен не пустили на церемонию прощания с Шираком

Родственники экс-президента Франции Жака Ширака уведомили лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, что ее присутствие на церемонии прощания с политиком будет нежелательным, сообщает телеканал BFM.

Сообщается, что Марин Ле Пен отказалась от своих планов прийти в понедельник в парижский собор Сен-Сюльпис, где пройдет заупокойная служба, а также гражданская церемония в память о Жаке Шираке, передает ТАСС.

Узнав о планах Марин Ле Пен появиться в соборе Сен-Сюльпис, родственники Ширака заявили, что решение остается за ней, однако они бы не хотели ее там видеть.

В связи с возникшим инцидентом видный политик, министр государственного действия и госфинансов Франции Жеральд Дарманен подчеркнул в воскресенье в интервью радиостанции Europe 1, что «Ширак был заклятым врагом семейства Ле Пен – и это его прекрасное [политическое] наследие нам следует продолжать».

Сама Марин Ле Пен заявила в эфире телеканала France 3, что «официальных приглашений на эту церемонию не существует». Она отметила, что в случае смерти человека «ни о каком продолжении [политического] конфликта речи быть не может».

Ее отец и основатель партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен был оппонентом Жака Ширака во втором туре президентских выборов 2002 года. Жак Ширак отказался участвовать в теледебатах с ним, подчеркнув, что «невозможно проводить дебаты с представителем сил, делающих ставку на ненависть и нетерпимость».

Бывший президент Франции Жак Ширак скончался в четверг на 87-м году жизни. Президент Владимир Путин приедет в Париж попрощаться с Шираком.

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