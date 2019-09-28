Путин собрался на похороны Ширака

Президент Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, который скончался в четверг на 87-м году жизни.

На вопрос РИА «Новости» о том, есть ли в планах у Путина поездка на церемонию в Париж, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ответил утвердительно.

Напомним, в четверг президент России Владимир Путин направил супруге экс-президента Франции Жака Ширака соболезнования в связи с его кончиной.