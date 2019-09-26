Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ширака

Президент России Владимир Путин направил супруге экс-президента Франции Жака Ширака соболезнования в связи с его кончиной, сообщили в Кремле.

«В направленной телеграмме глава российского государства подчеркнул, что с именем Ширака связана целая эпоха в современной истории Франции. Путин отметил, что на посту президента Республики Ширак снискал заслуженное уважение соотечественников и высокий международный авторитет как мудрый и дальновидный государственный деятель, последовательно защищавший интересы своей страны», – сообщается на сайте Кремля.

Также российский президент выразил восхищение «интеллектом и огромными знаниями» Ширака, его умением «принимать взвешенные решения» в самых сложных ситуациях.

«В России будут помнить его большой личный вклад в развитие дружественных отношений между нашими государствами, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества», – добавил президент России.

Он попросил передать членам семьи, родным и близким покойного слова искреннего сочувствия.

Между тем преемник Ширака на посту президента Франции Николя Саркози заявил, что для него кончина экс-президента страны «личная утрата», передает ТАСС.

«Сегодня завершилась большая глава моей жизни», – сказал Саркози.

При Шираке он входил в состав правительства, был главой МИД, а затем сменил его на посту президента Франции.

В свою очередь, бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал Жака Ширака «великим европейцем» и своим другом.

«Ему было ясно, что Европа сможет хорошо работать только в том случае, если Германия и Франция достигнут единства. Важнейший символический жест он сделал в 60-летнюю годовщину высадки союзных войск в 2004 году, когда он пригласил меня как представителя Германии на памятное мероприятие в Нормандию», – добавил экс-канцлер ФРГ.

Шредер назвал Жака Ширака опытным политиком, понимающим историю.

«Мне будет не хватать этого человека, который стал мне другом», – отметил Шредер.

Бывший президент Франции Жак Ширак в четверг скончался на 87-м году жизни.

Он родился 29 ноября 1932 года в семье крупного банкира в Париже, президентом стал в 1995 году, сразу начав масштабные социальные преобразования. В 2002 году Ширак вновь одержал победу на президентских выборах, после чего в марте 2007 года оказал поддержку экс-министру иностранных дел Николя Саркози.