Умер Жак Ширак

Бывший президент Франции Жак Ширак скончался на 87-м году жизни, передает Agence France-Presse со ссылкой на семью политика.

«Президент Жак Ширак угас сегодня утром в окружении близких. Спокойно», – передает РИА «Новости» со ссылкой на AFP слова зятя Ширака Фредерика Сала-Бару.

Жак Рене Ширак родился 29 ноября 1932 года в Париже. Занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 год.

16 мая 2007 года Жак Ширак сложил полномочия президента и покинул Елисейский дворец, став пожизненным членом Конституционного совета Франции.

15 декабря 2011 года был осужден на два года условно за превышение служебных полномочий и растрату. В ходе служебных тяжб звучали предположения, что Ширак страдает от болезни Альцгеймера, однако официально эти сообщения опровергались.

В апреле 2012 года поддержал кандидатуру Франсуа Олланда на выборах президента Франции.

С 1956-го женат на Бернадетт Шодрон де Курсель, две дочери – Лоранс (1958–2016) и Клод (род. 1962).