Директор «Ленкома» рассказал о последнем спектакле Захарова

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер заявил, что спектакль «Капкан», над которым в последнее время работал режиссер Марк Захаров, будет закончен, однако премьера может сдвинуться.

«Премьера может не состояться 2-3 декабря, хотя мы начали уже даже продавать билеты <...> Марк Анатольевич еще несколько дней назад, мы с ним общались, он рвался в театр, хотел репетировать. Он очень любил жизнь, и врачи даже говорили, как он борется за жизнь, как он хочет скорее прийти в театр и продолжить репетиционный процесс. Мы обязательно закончим эту постановку. Все актеры ко мне пришли сегодня, и, конечно, их всех волнует судьба спектакля, потому что это память о нашем друге, учителе, Марке Анатольевиче Захарове», – сказал Варшавер в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС.

«Мы обязательно будем делать все то, что он нас просил. И обязательно спектакль, который он начал ставить, мы обязательно поставим в его честь, чтобы его вспоминать еще много-много лет», – добавил директор театра.

Ранее художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов рассказал о завещании Марка Захарова.

Напомним, художественный руководитель московского театра «Ленком», народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве на 86-м году жизни. Причиной смерти стало «повторное воспаление легких».

Директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал о последней просьбе Захарова.

На новость о кончине великого мастера отреагировали его коллеги, журналисты, блогеры и общественные деятели. Соболезнования в связи с кончиной Захарова выразил президент Владимир Путин.

Прощание с Марком Захаровым состоится во вторник, 1 октября, в театре «Ленком». Начало в 10.00.