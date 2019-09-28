Миронов назвал оставленное Захаровым завещание

Художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов рассказал о завещании режиссера Марка Захарова.

Миронов отметил, что неиссякаемый юмор Марка Захарова остается со зрителями даже в такую трагическую минуту, а фраза из фильма «Тот самый Мюнхгаузен» – «Улыбайтесь, господа!» – «это его завещание на долгие годы», передает РИА «Новости».

«Для меня это эталон человека искусства, режиссера, который совмещает в себе две уникальные вещи – серьезный режиссерский театр, что бывает очень редко, и такое отношение к артистам. Они просто вырастали в выдающихся артистов», – продолжил худрук Театра Наций.

Миронов также заявил, что Марк Захаров в памяти людей останется личностью со своим мнением и гражданской позицией. «Без него исчез камертон какой-то. Его голос, его мнение было очень важным, и оно останется важным», – пояснил он.

Ранее стало известно, что прощание с Марком Захаровым состоится во вторник, 1 октября, в театре «Ленком». Начало в 10.00.

Напомним, художественный руководитель московского театра «Ленком», народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве на 86-м году жизни. Причиной смерти стало «повторное воспаление легких».

Директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал о последней просьбе Захарова.

На новость о кончине великого мастера отреагировали его коллеги, журналисты, блогеры и общественные деятели.

Соболезнования в связи с кончиной Захарова выразил президент Владимир Путин.