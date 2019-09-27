«Космического уборщика» создали в России

Ученые Самарского университета нашли уникальный способ борьбы с космическим мусором, основанный на гравитационных эффектах, сообщили СМИ.

Как пишет журнал Astra Astronautica, сейчас на геостационарной орбите (ГСО) находится около тысячи неактивных космических объектов общей массой более 2,5 тыс. тонн.

Спутники, выведенные на ГСО, двигаются вокруг планеты с угловой скоростью ее вращения вокруг собственной оси, то есть фактически висят над заданной точкой поверхности. При этом «мусорная» угроза работе активных спутников становится все более серьезной.

Ученые кафедры теоретической механики Самарского университета разработали оригинальное решение этой проблемы.

«Построенная нами модель буксира-коллектора доказывает принципиальную возможность решения проблемы космического мусора. Тяжелый спутник на двигателях малой тяги, действуя по принципу гравитационной ловушки, способен захватывать объекты и устранять их с ГСО», – рассказал РИА «Новости» заведующий кафедрой теоретической механики Самарского университета Владимир Асланов.

Действие земного тяготения на высоте ГСО относительно слабо, поэтому достаточно тяжелые объекты создают область собственного притяжения. Оптимальный эффект будет достигнут при весе коллектора около 100 тонн, поэтому ученые считают, что в будущем этой цели послужат небольшие астероиды.

Работающий коллектор будет курсировать между ГСО и более высокими орбитами, а собранный спутником мусор можно накапливать вокруг него, тем самым увеличивая полезную массу коллектора и повышая силу гравитационного захвата.

В рамках проекта рассчитаны все этапы миссии орбитального уборщика. На сегодняшний день исследовательская группа переходит от физического моделирования к конкретным инженерным расчетам.

Напомним, во вторник сообщалось, что ученые Самарского национального исследовательского университета им. Королева совместно с коллегами из филиала Физического института им. Лебедева РАН (ФИАН) и учеными из университета Эмори (США) создали лазерную установку нового типа, на основе которой в будущем можно будет создать лазеры для защиты Земли от астероидов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД