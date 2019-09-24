Ученые России и США создали лазер для борьбы с астероидами

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Нафтогаз подготовил коварный контракт для Газпрома

Украинцы заведомо предъявляют невыполнимые условия по транзиту российского газа, чтобы потом уступить ГазпромуФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Нафтогаз Украины» предложил Газпрому тарифы на транзит топлива в Европу на ближайшие пять лет. Цена зависит от объема бронирования транзитных мощностей украинской газотранспортной системы. При бронировании 90 млрд кубометров цена составит 2,56 доллара. Что стоит за предложением Киева и поможет ли эта инициатива заключить сторонам новый контракт? Подробности...
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Почему Россия вступила в борьбу с глобальным потеплением

Владимира Путина всегда интересовали проблемы экологии, но в западных СМИ об этом почти не пишутФото: Andrew Taylor/G20 Australia
Принятие Россией Парижского соглашения по климату, ограничивающего выброс углекислого газа в атмосферу, стало некоторой сенсацией: с этим шагом медлили на протяжении четырех лет, но «запрягли» внезапно, удивительно быстро и в обход парламента. С чем связана такая скорость и на что Россия обменяла свое участие в борьбе с глобальным потеплением? Подробности...
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Зачем москвичей пугают исламизацией столицы

Слова муфтия о 3-4 млн мусульман в Москве вызывают недоумениеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В России необходимо построить 50-60 мечетей из-за стремительного роста мусульманского населения, в одной только Москве уже проживают три-четыре миллиона мусульман, считает муфтий Равиль Гайнутдин. Однако опрошенные эксперты сомневаются в справедливости такой оценки – их подсчёты дают совсем другие цифры. Подробности...
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Пушилин: Возвращение активов киевскому бизнесу маловероятно

Пушилин обещает восстановить прямое железнодорожное сообщение с Россией до конца годаФото: Валентин Спринчак/ТАСС
«Недавно я награждал спасателей МЧС. Один из них остался без руки – пожарных обстреляли со стороны позиций ВСУ, когда они прибыли тушить дома, загоревшиеся от снарядов противника», – рассказал газете ВЗГЛЯД глава ДНР Денис Пушилин. По его мнению, эти новые военные преступления – уже на совести Зеленского. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Политический бардак ведет Израиль к третьим выборам за год

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Еврейское государство в глазах отечественного обывателя является образцом житейской мудрости и порядка. Однако израильского политикума это правило не касается – там царит разброд и хаос, недопустимый для воюющего государства. Подробности...
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Тиндерная демократия уже настает

Герман Садулаев, писатель, публицист
Электронное голосование – неизбежное будущее. Оно откроет множество перспектив. Например, по широкому применению институтов прямой демократии, опросов и референдумов, которые станут дешевыми и простыми. Подробности...
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Зачем родители хотят сломать ноги детям

Антон Крылов, журналист
Путешествовать по миру без знания английского языка, в общем, можно. Так же, как можно путешествовать в гипсе со сломанной ногой. Неудобно, но можно. Но лучше иметь две здоровые конечности и больше возможностей для коммуникации с людьми. Подробности...
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              Ученые России и США создали лазер для борьбы с астероидами

              24 сентября 2019, 08:29

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Ученые Самарского национального исследовательского университета им. Королева совместно с коллегами из филиала Физического института им. Лебедева РАН (ФИАН) и учеными из университета Эмори (США) создали лазерную установку нового типа, на основе которой в будущем можно будет создать лазеры для защиты Земли от астероидов.

              «На основе подобных лазерных установок в перспективе возможно создание глобальных систем противоастероидной защиты, а также компактные и мощные источники когерентного излучения для применений в промышленности», – передает РИА «Новости» сообщение Самарского университета.

              Там сообщили также, что лазероснован на концепции, предложенной профессором химии университета Эмори Майклом Хэвеном.

              В установке для накачки используется излучение диодных лазеров, а в разрядной камере атомы инертных газов переводятся в метастабильное возбужденное состояние в плазме, создаваемой электрическим разрядом при давлении порядка атмосферного. В подобной газовой среде формируется гораздо более мощный и качественный лучевой поток, чем в полупроводниковых лазерах.

              «Предложенное сочетание технологий позволяет создать компактный лазер, который способен выдавать непрерывное излучение мощностью до нескольких мегаватт. Кроме того, активная среда такого лазера содержит только инертные газы, что существенно упрощает техническую реализацию и позволяет создать химически инертный вариант лазерной установки –  в отличие от лазеров на парах щелочных металлов», – объяснил Хэвен.

              Как рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории «Физика и химия горения» Самарского университета Павел Михеев, установку ученые будут использовать для поиска оптимального способа получения метастабильных атомов инертных газов и эффективных режимов лазерной генерации.

              «Сейчас, когда мы создали собственно установку, мы будем экспериментально изучать физические принципы построения такой системы – как проводить оптическую накачку, как мощность разряда влияет на концентрацию метастабильных атомов аргона, как зависит концентрация метастабильных атомов инертных газов от давления смеси», – отметил он.

              По словам Михеева, благодаря тому, что излучение лазеров такого типа почти не поглощается в атмосфере, их можно использовать для связи на дальнем расстоянии или для передачи энергии.

              Между тем, завотделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил, что приближающийся к Земле гигантский астероид подлетит к планете на «колоссально большое расстояние».

              «Он приблизится на колоссальнейше большое расстояние. Любой астероид оказывает воздействие на Землю только в одном случае – когда он на нее падает. Но при полете на таком расстоянии никакого воздействия не будет», – передает RT слова ученого.

              Тем не менее, по словам Вибе, это событие – рядовое, как и размеры небесного тела, которые оцениваются в 190-430 метров.

              Напомним, в феврале 2018 года группа ученых из МФТИ, Института космических исследований РАН и двух институтов госкорпорации «Росатом» рассчитали с помощью лазерного моделирования, как можно уничтожать опасные астероиды с помощью ядерных взрывов.

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