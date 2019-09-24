Ученые России и США создали лазер для борьбы с астероидами

Ученые Самарского национального исследовательского университета им. Королева совместно с коллегами из филиала Физического института им. Лебедева РАН (ФИАН) и учеными из университета Эмори (США) создали лазерную установку нового типа, на основе которой в будущем можно будет создать лазеры для защиты Земли от астероидов.

«На основе подобных лазерных установок в перспективе возможно создание глобальных систем противоастероидной защиты, а также компактные и мощные источники когерентного излучения для применений в промышленности», – передает РИА «Новости» сообщение Самарского университета.

Там сообщили также, что лазероснован на концепции, предложенной профессором химии университета Эмори Майклом Хэвеном.

В установке для накачки используется излучение диодных лазеров, а в разрядной камере атомы инертных газов переводятся в метастабильное возбужденное состояние в плазме, создаваемой электрическим разрядом при давлении порядка атмосферного. В подобной газовой среде формируется гораздо более мощный и качественный лучевой поток, чем в полупроводниковых лазерах.

«Предложенное сочетание технологий позволяет создать компактный лазер, который способен выдавать непрерывное излучение мощностью до нескольких мегаватт. Кроме того, активная среда такого лазера содержит только инертные газы, что существенно упрощает техническую реализацию и позволяет создать химически инертный вариант лазерной установки – в отличие от лазеров на парах щелочных металлов», – объяснил Хэвен.

Как рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории «Физика и химия горения» Самарского университета Павел Михеев, установку ученые будут использовать для поиска оптимального способа получения метастабильных атомов инертных газов и эффективных режимов лазерной генерации.

«Сейчас, когда мы создали собственно установку, мы будем экспериментально изучать физические принципы построения такой системы – как проводить оптическую накачку, как мощность разряда влияет на концентрацию метастабильных атомов аргона, как зависит концентрация метастабильных атомов инертных газов от давления смеси», – отметил он.

По словам Михеева, благодаря тому, что излучение лазеров такого типа почти не поглощается в атмосфере, их можно использовать для связи на дальнем расстоянии или для передачи энергии.

Между тем, завотделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил, что приближающийся к Земле гигантский астероид подлетит к планете на «колоссально большое расстояние».

«Он приблизится на колоссальнейше большое расстояние. Любой астероид оказывает воздействие на Землю только в одном случае – когда он на нее падает. Но при полете на таком расстоянии никакого воздействия не будет», – передает RT слова ученого.

Тем не менее, по словам Вибе, это событие – рядовое, как и размеры небесного тела, которые оцениваются в 190-430 метров.

Напомним, в феврале 2018 года группа ученых из МФТИ, Института космических исследований РАН и двух институтов госкорпорации «Росатом» рассчитали с помощью лазерного моделирования, как можно уничтожать опасные астероиды с помощью ядерных взрывов.

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