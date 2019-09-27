Лукашенко пригласили в Крым

Глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить полуостров с официальным ознакомительным визитом.

«Мы приглашаем президента Белоруссии в гости. Я уверен, что нашим президентам нашлось бы о чем поговорить на замечательном Крымском побережье нашего любимого Черного моря», – сказал РИА «Новости» Чегринец.

По его мнению, дальнейшее более тесное, в том числе экономическое взаимодействие с Белоруссией, пойдет на пользу региону.

«Я могу с уверенностью сказать, что вслед за белорусским президентом в Крым придут белорусские предприятия всех форм собственности и кардинально возрастет взаимный товарооборот наших республик», – подчеркнул Чегринец.

В свою очередь, сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди назвала позицию Лукашенко по Крыму закономерной.

«Я уверена, что к подобной позиции присоединятся и другие государства, которые исповедуют демократические принципы и понимают, что нормы международного права в части защиты прав человека, прав народа на самоопределение носят не только декларативный характер, но и являются формами прямого действия», – сказала Ковитиди.

Накануне Лукашенко объявил вопрос принадлежности Крыма закрытым навсегда.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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