Лукашенко объявил вопрос принадлежности Крыма закрытым навсегда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинским СМИ заявил, что, по его мнению, Крым, воссоединившийся с Россией после госпереворота в Киеве, уже никогда не перейдет в состав Украины.

«Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда», – приводит его слова БелТА.

Напомним, недавно Соединенные Штаты похвалили Белоруссию за «принципиальную позицию о непризнании Крыма российским».

Сенатор Олег Морозов в этой связи отметил, что в Вашингтоне хотят «пощекотать» российско-белорусский союз.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.