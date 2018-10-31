В Совфеде объяснили похвалу Госдепа позиции Белоруссии по Крыму

«Смысл заявления Джорджа Кента в том, чтобы пощекотать российско-белорусский союз», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Олег Морозов. Так он отреагировал на слова представителя Госдепа о том, что Вашингтон «приветствует принципиальную позицию» Белоруссии о непризнании Крыма российским.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее неоднократно объяснял свою позицию по Крыму – и «она не такая однозначная, как ее трактует и старается представить Госдеп».

Судя по заявлениям Лукашенко (в частности, сделанным им в начале марта), белорусский лидер считает, что признание российской принадлежности Крыма «ничего не изменит», в то время как нынешняя позиция Белоруссии позволит ей эффективно выступать в роли посредника.

«Успокойтесь, думайте немного дальше, глубже, может, вам пригодится в этом конфликте такая Беларусь, с такой позицией», – заявил Лукашенко во время своей большой пресс-конференции. Но отметим, что Запад, и в том числе США, стремится истолковать слова белорусского президента в свою пользу.

Накануне заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент заявил: Вашингтон приветствует принципиальную позицию Белоруссии о непризнании Крыма российским. «Крым – это часть Украины. Донбасс – часть Украины. Принципиальная позиция Белоруссии о непризнании российской юрисдикции над Крымом приветствуется и поддерживается Соединенными Штатами и большинством стран мира», – цитировал представителя Госдепа белорусский портал Tut.by.

США ценят «независимость и суверенитет Белоруссии» и уважают ее территориальную целостность, заверил Кент. По его словам, в последнее время Россия якобы использует отношения с бывшими республиками СССР «для продвижения своих интересов им в ущерб».

«Смысл заявления Кента в том, чтобы «пощекотать» российско-белорусский союз, наши союзнические отношения, дать понять, что в этом союзе не все ладно», – сказал сенатор.

В понедельник глава МИД Белоруссии Владимир Макей встретился с делегацией из США во главе с тем же Джорджем Кентом. Американцев проинформировали «об отмене ограничений на количество сотрудников посольства США в Минске, которые действовали с 2008 года», цитировал ТАСС представителей белорусского внешнеполитического ведомства.

Добавим, что 1 марта Александр Лукашенко выразил свою признательность президенту России Владимиру Путину за понимание позиции Минска, отказывающегося признавать Крым российским. Также белорусский президент рассказывал о восторге Запада от позиции Белоруссии по Крыму.