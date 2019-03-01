Лукашенко заявил о понимании Путиным позиции Минска по Крыму

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил свою признательность президенту России Владимиру Путину за понимание позиции Минска, отказывающегося признавать Крым российским.

«У нас полное взаимное понимание [по позиции Минска по Крыму], и я благодарен Путину за его понимание моего положения», – передает слова Лукашенко в ходе пресс-конференции ТАСС.

Лидер Белоруссии отметил, что не обсуждал с Владимиром Путиным вопрос признания Минском воссоединение Крыма с Россией.

«Некоторые люди в России от меня требовали: если ты союзник, если ты пророссийский, ты должен то-то и то-то сделать. Я вынужден был публично сказать: успокойтесь, думайте немного глубже, может, вам пригодится такая Белоруссия, с такой позицией», – добавил Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что от его заявление о признании Крыма частью России ничего не изменится. «Это ничего не изменит, пройдет новостью вечера, а утром забудут. Надо глубже смотреть на эти вопросы и меня пытаться понять», – сказал он.

Ранее Александр Лукашенко рассказывал о восторге Запада от позиции Белоруссии по Крыму.