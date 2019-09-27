В сенате США заявили о связах Национальной стрелковой ассоциации с Россией

Финансовый комитет сената США опубликовал материалы расследования, из которых следует, что Национальная стрелковая ассоциация (NRA) якобы имела связи с Россией в преддверии выборов президента США в 2016 году.

Одна из самых влиятельных американских организаций обвиняется комитетом в том, что она действовала в интересах России, и в нарушении статуса, свободного от налогообложения, передает РИА «Новости».

Расследование было начато в феврале 2018 года демократом Роном Уайденом, который является зампредом финансового комитета сената, после публикациях о «возможных неподобающих действиях» NRA во время предвыборной кампании 2016 года.

В документе описывается ситуация с арестом россиянки Марии Бутиной, которая якобы имела связи с NRA и участвовала во вмешательстве в выборы.

«Предположительно, действия Бутиной были частью усилий по получению политического доступа внутри США, используя «организацию, выступающую за право на владение оружием», под которой понимается NRA», – пишут сенаторы.

Согласно документу, получены свидетельства, что российское граждане использовали поездку представителей NRA в Москву в декабре 2015 года для того, чтобы углубить личные взаимоотношения, пытаясь использовать американцев для «сговора». Также утверждается, что минфин США убеждал на тот момент вице-президента ассоциации Пита Броунелла не контактировать в России с лицами под американскими санкциями.

«В дополнение к изучению поездки в декабре 2015 года в Москву (демократическое) меньшинство в комитете пришло к выводу, что за несколько лет представители NRA и члены ее совета директоров направляли ресурсы организации для продвижения деятельности Бутиной и (бывшего российского сенатора Александра) Торшина в США», – говорится в материалах.

Предполагается, что ресурсы стрелковой ассоциации использовались для членских и регистрационных взносов граждан России и на оплату поездок и проживания в различных мероприятиях 2015-2016 года.

«Масштаб поддержки NRA российских действий вызывает обеспокоенность относительно того, проводилась ли эта деятельность в рамках статуса организации, который предполагает исключение из налогообложения», – пишут сенаторы.

Авторы расследования утверждают, что члены делегации NRA в ходе визита в Москву «действовали главным образом или исключительно с целью продвижения личных бизнес-интересов, а не для продвижения деятельности, не облагаемой налогами».

Конгрессмены США собрались расследовать «сложную паутину связей» между американской Национальной стрелковой ассоциацией и Россией.

Визит ассоциации в Москву помогала организовывать арестованная в США Мария Бутина, так как она входила в правление российского НПО «Право на оружие». По словам Бутиной, неофициальные связи с NRA ей помог наладить американец Пол Эриксон, которого с россиянкой связывали романтические отношения. Сейчас Эриксон обвиняется в мошенничестве.

Бутина была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о приговоре россиянке.