В сенате США заявили о связах Национальной стрелковой ассоциации с Россией

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Лукашенко шантажирует Россию американской нефтью

Белоруссия выражает готовность отказаться от российской нефтиФото: ANDREI LIANKEVICH/EPA/ТАСС
Белоруссия ищет альтернативу российской нефти и разрабатывает сразу три варианта ее транспортировки. Это могут быть поставки через Украину, Польшу или страны Прибалтики. Эксперты говорят, что пока это стоит расценивать лишь как попытку давления Лукашенко на Россию. Однако, по их мнению, России все же стоит внимательно прислушаться к словам белорусского президента. Подробности...
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Чем Госдеп США отличается от МИД России

Именно за это мы Госдеп и не любимФото: В. Зелинский
Госдепартамент США празднует юбилей: ровно 230 лет назад был назначен первый госсекретарь молодого американского государства. По сей день занимающий этот пост человек остается одним из самых влиятельных в стране – его полномочия и возможности гораздо шире, чем у министра иностранных дел РФ. Почему так сложилось и при чем тут «цветные революции»? Подробности...
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Малахов поссорился с Киргизией из-за гибели сына «колбасного короля»

Малахов получил более 20 тысяч разгневанных комментариев от киргизовФото: кадр телеканала Россия 1
Популярный ведущий ток-шоу Андрей Малахов оказался главным героем политического скандала. МИД Киргизии вызвал «на ковер» представителя посольства России, киргизские дипломаты обвинили журналиста в оскорблении целого народа. Поведение Малахова будут разбирать на всероссийском форуме киргизской диаспоры. Чем популярный телеведущий прогневал дружественное России государство? Подробности...
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Враги Трампа подставили Зеленского по «плану Путина»

Владимир Зеленский не может отказать ТрампуФото: Jonathan Ernst/Reuters
Демократы, собирающиеся устроить импичмент Трампу за его телефонный разговор с Зеленским, «действуют точно по схеме российского президента». Это не шутка, а цитата из открытого обращения 18 американских конгрессменов-республиканцев. Похоже, скоро в Америке не останется политиков, которых бы не объявили марионетками Владимира Путина.  Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Трамп толкает Зеленского в объятия Путину

Глеб Простаков, журналист
Украину откровенно заставляют сделать ставку. Слить компромат на сына Джо Байдена и запустить опасный проект по мирному урегулированию. В этом случае Украина сможет заручиться поддержкой США и России. Риски велики, но и куш солидный. Подробности...

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Мужики у нас регулярно получают сковородкой по голове или ножом в спину, а уж ногой в пах – как нечего делать. Это не домашнее насилие? Решать семейные разногласия путем силы недостойно. Ни для мужчины, ни для женщины. Подробности...
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Шведская девочка как зеркало русской революции

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              В сенате США заявили о связах Национальной стрелковой ассоциации с Россией

              27 сентября 2019, 21:43

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Финансовый комитет сената США опубликовал материалы расследования, из которых следует, что Национальная стрелковая ассоциация (NRA) якобы имела связи с Россией в преддверии выборов президента США в 2016 году.

              Одна из самых влиятельных американских организаций обвиняется комитетом в том, что она действовала в интересах России, и в нарушении статуса, свободного от налогообложения, передает РИА «Новости».

              Расследование было начато в феврале 2018 года демократом Роном Уайденом, который является зампредом финансового комитета сената, после публикациях о «возможных неподобающих действиях» NRA во время предвыборной кампании 2016 года.

              В документе описывается ситуация с арестом россиянки Марии Бутиной, которая якобы имела связи с NRA и участвовала во вмешательстве в выборы.

              «Предположительно, действия Бутиной были частью усилий по получению политического доступа внутри США, используя «организацию, выступающую за право на владение оружием», под которой понимается NRA», – пишут сенаторы.

              Согласно документу, получены свидетельства, что российское граждане использовали поездку представителей NRA в Москву в декабре 2015 года для того, чтобы углубить личные взаимоотношения, пытаясь использовать американцев для «сговора». Также утверждается, что минфин США убеждал на тот момент вице-президента ассоциации Пита Броунелла не контактировать в России с лицами под американскими санкциями.

              «В дополнение к изучению поездки в декабре 2015 года в Москву (демократическое) меньшинство в комитете пришло к выводу, что за несколько лет представители NRA и члены ее совета директоров направляли ресурсы организации для продвижения деятельности Бутиной и (бывшего российского сенатора Александра) Торшина в США», – говорится в материалах.

              Предполагается, что ресурсы стрелковой ассоциации использовались для членских и регистрационных взносов граждан России и на оплату поездок и проживания в различных мероприятиях 2015-2016 года.

              «Масштаб поддержки NRA российских действий вызывает обеспокоенность относительно того, проводилась ли эта деятельность в рамках статуса организации, который предполагает исключение из налогообложения», – пишут сенаторы.

              Авторы расследования утверждают, что члены делегации NRA в ходе визита в Москву «действовали главным образом или исключительно с целью продвижения личных бизнес-интересов, а не для продвижения деятельности, не облагаемой налогами».

              Конгрессмены США собрались расследовать «сложную паутину связей» между американской Национальной стрелковой ассоциацией и Россией.

              Визит ассоциации в Москву помогала организовывать арестованная в США Мария Бутина, так как она входила в правление российского НПО «Право на оружие». По словам Бутиной, неофициальные связи с NRA ей помог наладить американец Пол Эриксон, которого с россиянкой связывали романтические отношения. Сейчас Эриксон обвиняется в мошенничестве.

              Бутина была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о приговоре россиянке.


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